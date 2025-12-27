تشكيل أمم إفريقيا - السنغال بلا تغييرات.. وباكامبو يقود هجوم الكونغو الديموقراطية

أعلن كل من بابي ثياو مدرب السنغال وسيباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديموقراطية تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب السنغال مع الكونغو الديموقراطية على ملعب طنجة في الجولة اثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويدخل منتخب السنغال بنفس اخيتارات المباراة الماضية دون تغيير.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: إدوارد ميندي.

الدفاع: كريبين دياتا - كاليدو كوليبالي - موسى نياكاتي - إسماعيل جاكوبس.

الوسط: إدريسا جانا جاي - بابي جاي.

أمامهما: إسماعيلا سار - إليمان نداي - ساديو ماني.

الهجوم: نيكولاس جاكسون.

بينما يقود سيدريك باكامبو هجوم الكونغو الديموقراطية.

وجاء تشكيل الكونغو بالكامل كالتالي:

الحارس: ليونيل مباسي.

الدفاع: آرون وان بيساكا - تشانسيل مبيمبا - أكسيل توانزيبي - أرثر ماسواكو.

الوسط: نجالايل موكاو - صامويل موتوسامي - نواه ساديكي.

الهجوم: ثيو بونجوندا - سيدريك باكامبو - ميشاك إيليا.

وحقق كلا الفريقين الفوز في أول جولة ليتصدرا المجموعة بشكل مؤقت حتى الآن.