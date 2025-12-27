تشكيل الأهلي - شريف وجراديشار يقودان الهجوم أمام وي في كأس مصر
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 16:03
كتب : FilGoal
يعتمد ييس توروب مدرب الأهلي على الثنائي محمد شريف، ونيتس جراديشار في قيادة هجوم فريقه أمام وي.
ويلعب الأهلي أمام وي بعد قليل ضمن دور الـ32 من كأس مصر.
كما يتواجد الثنائي ياسين مرعي وأشرف داري في دفاع الأهلي أمام وي.
وجاء تشكيل الأهلي أمام وي:
حراسة المرمى : محمد أحمد "سيحا"
الدفاع: محمد شكري - ياسين مرعي - أشرف داري - عمر كمال
الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - أحمد رضا
أمامهما: طاهر محمد طاهر - جراديشار - محمد عبد الله
الهجوم: محمد شريف.
ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية من بطولة كاس مصر عقب الفوز على بيراميدز.
نرشح لكم
البطولة الثالثة.. عمر كمال يسجل مع الأهلي في كأس مصر كأس مصر – مودرن سبورت يتخطى القناة في لقاء سامي الأول إيقاف محمد حسن وسيف جعفر.. عقوبات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر مباشر كأس مصر - الأهلي (1)-(1) وي.. انطلاق الوقت الإضافي برئاسة محمد سلامة.. انتخاب مجلس إدارة جديد لـ الاتحاد السكندري مواعيد مباريات السبت 27 ديسمبر - الأهلي ضد وي.. وتونس تواجه نيجيريا كأس مصر – زد يفوز على جي ويتأهل لثمن النهائي مران الزمالك – تصعيد مدافع الشباب.. وتدريبات بدنية قوية