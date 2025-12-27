تشكيل الأهلي - شريف وجراديشار يقودان الهجوم أمام وي في كأس مصر

يعتمد ييس توروب مدرب الأهلي على الثنائي محمد شريف، ونيتس جراديشار في قيادة هجوم فريقه أمام وي.

ويلعب الأهلي أمام وي بعد قليل ضمن دور الـ32 من كأس مصر.

كما يتواجد الثنائي ياسين مرعي وأشرف داري في دفاع الأهلي أمام وي.

وجاء تشكيل الأهلي أمام وي:

حراسة المرمى : محمد أحمد "سيحا"

الدفاع: محمد شكري - ياسين مرعي - أشرف داري - عمر كمال

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - أحمد رضا

أمامهما: طاهر محمد طاهر - جراديشار - محمد عبد الله

الهجوم: محمد شريف.

ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية من بطولة كاس مصر عقب الفوز على بيراميدز.