خبر في الجول - الاتحاد السكندري يقترب من ضم حسام حسن

يكثف نادي الاتحاد السكندري محاولاته لتدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويتولى تامر مصطفى تدريب نادي الاتحاد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الاتحاد السكندري اقترب من التعاقد مع حسام حسن بعد مفاوضات مع ناديه مودرن سبورت.

وانضم حسام حسن إلى مودرن سبورت في يناير الماضي قادما من سموحة.

ويمتد تعاقد حسام حسن مع مودرن سبورت حتى نهاية الموسم المقبل.

ويحاول الاتحاد تعزيز صفوفه بحثا عن تحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل نادي الاتحاد المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

ويملك حسام حسن خبرة كبرى بالدوي المصري، بعدما لعب لأندية: الداخلية وسموحة والأهلي ومودرن سبورت.

كما سبق لسحام حسن اللعب لنادي اهلي طرابلس الليبي على سبيل الإعارة.

وشارك حسام حسن مؤخرا مع منتخب مصر الثاني ببطولة كأس العرب.