انتهت في أمم إفريقيا - بنين (1)-(0) بوتسوانا.. 3 نقاط ثمينة

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 14:29

كتب : FilGoal

زامبيا ضد بنين - أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بوستوانا ضد بنين ضمن كأس إفريقيا.

وتلعب بوتسوانا ضد بنين بعد قليل ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا.

لمتابعة مباراة بنين ضد بوتسوانا دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - زيدان: لابد من البحث عن النقاط الثلاث أمام بوركينا فاسو أمم إفريقيا – مؤتمر بيتكوفيتش: بوركينا فاسو أحد المرشحين للتأهل.. ونريد تحقيق فوز مقنع أمم إفريقيا - الركراكي: تعادل مالي مخيب لنا.. ونريد البقاء في الرباط أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر

نهاية المباراة

ق83 عرضية متقنة من الجهة اليسرى لمنتخب بوتسوانا وإبعاد رائع من دفاع بوروندي

ق70 تسديدة صاروخية من مونيه مهاجم بنين تمر أعلى عارضة بوتسوانا

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق35 تسديدة قوية من أوماتلا مهاجم بوتسوانا تمر بجوارمرمى بنين وتضيع فرصة تسجيل التعادل

ق28 روتشي يسجل الهدف الأول لمنتخب بينين بعد جملة فنية رائعة.

ق25 فرصة خطيرة تضيع من منتخب بوستوانا بعد ستديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق7 ضربة مقصية في محاولة جديدة من توسين مهاجم منتخب بنين يتصدى لها حارس بوتسوانا.

ق4 هدف غير محتسب لمنتخب بنين بداعي التسلل على المهاجم أيجون توسين.

انطلاق المباراة

أمم إفريقيا منتخب بنين منتخب بوتسوانا
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - السنغال (0)-(0) الكونغو الديمقراطية.. بداية المباراة فهود وليسوا سناجب تشكيل أمم إفريقيا - السنغال بلا تغييرات.. وباكامبو يقود هجوم الكونغو الديموقراطية أمم إفريقيا - دوكو دودو لـ في الجول: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام الكونغو.. ونريد الوصول إلى أبعد نقطة تشكيل أمم إفريقيا - دوكو دودو يقوود بنين.. وثلاثي هجومي لـ بوتسوانا 12 رقما من فوز مصر على جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - زيدان: لابد من البحث عن النقاط الثلاث أمام بوركينا فاسو أمم إفريقيا – مؤتمر بيتكوفيتش: بوركينا فاسو أحد المرشحين للتأهل.. ونريد تحقيق فوز مقنع
أخر الأخبار
إيقاف محمد حسن وسيف جعفر.. عقوبات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر 7 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) ولفرهامبتون.. انطلاق المباراة 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر أمم إفريقيا - السنغال (0)-(0) الكونغو الديمقراطية.. بداية المباراة 23 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر كأس مصر - الأهلي (0)-(0) وي.. كيف ضاعت يا جراديشار 24 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) برايتون.. بداية المباراة 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فهود وليسوا سناجب 30 دقيقة | أمم إفريقيا
بهدف متأخر.. مانشستر سيتي يفوز على نوتنجهام ويتصدر الدوري مؤقتا 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أمم إفريقيا - السنغال بلا تغييرات.. وباكامبو يقود هجوم الكونغو الديموقراطية 50 دقيقة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/articles/520013/مباشر-أمم-إفريقيا-بنين-1-0-بوتسوانا-التعادل-يضيع