انتهت في أمم إفريقيا - بنين (1)-(0) بوتسوانا.. 3 نقاط ثمينة

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 14:29

كتب : FilGoal

زامبيا ضد بنين - أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بوستوانا ضد بنين ضمن كأس إفريقيا.

وتلعب بوتسوانا ضد بنين بعد قليل ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا.

لمتابعة مباراة بنين ضد بوتسوانا دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق83 عرضية متقنة من الجهة اليسرى لمنتخب بوتسوانا وإبعاد رائع من دفاع بوروندي

ق70 تسديدة صاروخية من مونيه مهاجم بنين تمر أعلى عارضة بوتسوانا

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق35 تسديدة قوية من أوماتلا مهاجم بوتسوانا تمر بجوارمرمى بنين وتضيع فرصة تسجيل التعادل

ق28 روتشي يسجل الهدف الأول لمنتخب بينين بعد جملة فنية رائعة.

ق25 فرصة خطيرة تضيع من منتخب بوستوانا بعد ستديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق7 ضربة مقصية في محاولة جديدة من توسين مهاجم منتخب بنين يتصدى لها حارس بوتسوانا.

ق4 هدف غير محتسب لمنتخب بنين بداعي التسلل على المهاجم أيجون توسين.

انطلاق المباراة

أمم إفريقيا منتخب بنين منتخب بوتسوانا
