أمم إفريقيا - دوكو دودو لـ في الجول: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام الكونغو.. ونريد الوصول إلى أبعد نقطة

يرى دوكو دودو لاعب منتخب بنين أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة أمام الكونغو الديموقراطية.

وفازت الكونغو على بنين بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس إفريقيا.

وقال دوكو في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com : "كنا نستحق نتيجة أفضل أمام الكونغو، وكان بإمكاننا العودة بنتيجة التعادل على الأقل".

وأضاف "سنركز على المباراة المقبلة أمام بوتسوانا من أجل التأهل وبلوغ الدور التالي، وأعتقد أن الأمور جيدة".

وأتم "نعم جئنا إلى هنا من أجل التأهل للدور التالي، و أعتقد أننا خسرنا مباراة واحدة وهذا لا يعني شيئا، وما زالت فرصنا قائمة في التأهل".

ويلعب منتخب بنين أمام بوتسوانا مساء السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويتقاسم منتخبي السنغال والكونغو صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

وسبق لدوكو دودو اللعب ضمن صفوف سموحة قبل الانتقال لنادي ليكسيوش البرتغالي.