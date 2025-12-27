عن طريق أغنية بصوته.. بايرن ميونيخ يعلن تجديد عقد ألفونسو ديفيز

أعلن نادي بايرن ميونيخ تجديد عقد لاعب الكندي ألفونسو ديفيز.

ووقع ديفيز على عقد جديد مع فريقه حتى عام 2030.

وأعلن بايرن عن تجديد عقد ديفيز عن طريق أغنية عناها بصوته تتحدث عن العقد الجديد.

وعاد ديفيز للمشاركة مع بايرن ميونيخ مؤخرا بعد غيابه عن الملاعب لمدة 8 أشهر بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وانضم ديفيز لبايرن ميونيخ في 2019 قادما من فانكوفير الأمريكي.

وخلال سنواته مع الفريق شارك ديفيز في 229 مباراة بقميص بايرن وسجل 14 هدفا وصنع 35 آخرين.

وتوج ديفيز مع بايرن ميونيخ بالدوري الألماني 6 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس ألمانيا مرتين وكأس العالم للأندية مرة وكأس السوبر الألماني 3 مرات.