تشكيل أمم إفريقيا - دوكو دودو يقوود بنين.. وثلاثي هجومي لـ بوتسوانا

يقود دوكو دودو لاعب سموحة السابق وليكسيوش البرتغالي تشكيل منتنخب بنين أمام بوتسوانا.

وتلعب بوتسوانا ضد بنين بعد قليل ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ويتقاسم منتخبي الكونغو والسنغال صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بصريد 3 نقاط، بعد الفوز على بنين وبوتسوانا بالترتيب.

وجاء تشكيل منتخب بنين كالتالي:

الحارس: دانجينو مارسيل

الدفاع: تيجاني محمد – أوليفير فيردون – يوهان روتشي – تاميمو أورو

الوسط: حساني إيموراني – سيسي دالميدا

أمامهما: جوديل دوسو – دوكو دودو – أيجون توسين

الهجوم: ستيف مونييه.

فيما يعتمد منتخب بوتسوانا على ثلاثي هجومي خلال مواجهة بنين.

وجاء تشكيل منتخب بوتسوانا كالتالي:

الحارس: جويتسوني فوكو.

الدفاع: ألفورد فيلافي - موشا جاولواولي - ثاتايوني ديثوكوي - موثوسي جونسون.

الوسط: ليبوجانج ديتسيلي - جابي موهوتسيوا - لوسيكا راتشوكودو.

الهجوم: كابيلو سيكانيينج - أوماتلا كيباثو - توميسانج أوريبوني.

