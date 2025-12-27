تشكيل أمم إفريقيا - دوكو دودو يقوود بنين.. وثلاثي هجومي لـ بوتسوانا

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 14:01

كتب : FilGoal

منتخب بنين

يقود دوكو دودو لاعب سموحة السابق وليكسيوش البرتغالي تشكيل منتنخب بنين أمام بوتسوانا.

وتلعب بوتسوانا ضد بنين بعد قليل ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ويتقاسم منتخبي الكونغو والسنغال صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بصريد 3 نقاط، بعد الفوز على بنين وبوتسوانا بالترتيب.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – مؤتمر بيتكوفيتش: بوركينا فاسو أحد المرشحين للتأهل.. ونريد تحقيق فوز مقنع أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب أمم إفريقيا – الركراكي: سيطرنا على مالي.. وعلينا الفوز لتصدر المجموعة

وجاء تشكيل منتخب بنين كالتالي:

الحارس: دانجينو مارسيل

الدفاع: تيجاني محمد – أوليفير فيردون – يوهان روتشي – تاميمو أورو

الوسط: حساني إيموراني – سيسي دالميدا

أمامهما: جوديل دوسو – دوكو دودو – أيجون توسين

الهجوم: ستيف مونييه.

فيما يعتمد منتخب بوتسوانا على ثلاثي هجومي خلال مواجهة بنين.

وجاء تشكيل منتخب بوتسوانا كالتالي:

الحارس: جويتسوني فوكو.

الدفاع: ألفورد فيلافي - موشا جاولواولي - ثاتايوني ديثوكوي - موثوسي جونسون.

الوسط: ليبوجانج ديتسيلي - جابي موهوتسيوا - لوسيكا راتشوكودو.

الهجوم: كابيلو سيكانيينج - أوماتلا كيباثو - توميسانج أوريبوني.

الحارس: جويتسوني فوكو.

الدفاع: ألفورد فيلافي - موشا جاولواولي - ثاتايوني ديثوكوي - موثوسي جونسون.

الوسط: ليبوجانج ديتسيلي - جابي موهوتسيوا - لوسيكا راتشوكودو.

الهجوم: كابيلو سيكانيينج - أوماتلا كيباثو - توميسانج أوريبوني.

أمم إفريقيا منتخب بنين منتخب بوتسوانا
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - السنغال (0)-(0) الكونغو الديمقراطية.. بداية المباراة فهود وليسوا سناجب تشكيل أمم إفريقيا - السنغال بلا تغييرات.. وباكامبو يقود هجوم الكونغو الديموقراطية انتهت في أمم إفريقيا - بنين (1)-(0) بوتسوانا.. 3 نقاط ثمينة أمم إفريقيا - دوكو دودو لـ في الجول: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام الكونغو.. ونريد الوصول إلى أبعد نقطة 12 رقما من فوز مصر على جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - زيدان: لابد من البحث عن النقاط الثلاث أمام بوركينا فاسو أمم إفريقيا – مؤتمر بيتكوفيتش: بوركينا فاسو أحد المرشحين للتأهل.. ونريد تحقيق فوز مقنع
أخر الأخبار
إيقاف محمد حسن وسيف جعفر.. عقوبات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر 7 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) ولفرهامبتون.. انطلاق المباراة 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر أمم إفريقيا - السنغال (0)-(0) الكونغو الديمقراطية.. بداية المباراة 23 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر كأس مصر - الأهلي (0)-(0) وي.. كيف ضاعت يا جراديشار 24 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) برايتون.. بداية المباراة 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فهود وليسوا سناجب 30 دقيقة | أمم إفريقيا
بهدف متأخر.. مانشستر سيتي يفوز على نوتنجهام ويتصدر الدوري مؤقتا 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أمم إفريقيا - السنغال بلا تغييرات.. وباكامبو يقود هجوم الكونغو الديموقراطية 50 دقيقة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/articles/520009/تشكيل-أمم-إفريقيا-دوكو-دودو-يقوود-بنين-وثلاثي-هجومي-لـ-بوتسوانا