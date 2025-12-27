12 رقما من فوز مصر على جنوب إفريقيا

حقق منتخب مصر الفوز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب أدرار بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

بذلك الفوز ضمن منتخب مصر التأهل إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة الثانية.

ويقدم لكم FilGoal.com 12 رقمًا تحققت من خلال فوز مصر بالمباراة.

فاز منتخب مصر في أول مباراتين بمجموعات أمم إفريقيا لأول مرة منذ نسخة 2019، ولأول مرة منذ نسخة 2010 حينما لا يكون صاحب الأرض.

فاز منتخب مصر على جنوب إفريقيا في لقاء رسمي لأول مرة منذ نهائي نسخة 1998.

حافظ منتخب مصر على نظافة شباكه في أمم إفريقيا لأول مرة بعد 5 مباريات متتالية تلقى فيها هدفًا على الأقل.

حافظ محمد الشناوي على نظافة شباكه في أمم إفريقيا للمرة السابعة في 13 مباراة لعبها مع الفراعنة.

بلغ منتخب مصر المراحل الإقصائية لأمم إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي، معادلًا رقمه الأفضل بين نسختي 1994 و2002.

وصل محمد صلاح إلى الهدف التاسع في أمم إفريقيا، وأصبح ثالث هدافي مصر تاريخيًا في البطولة متخطيًا أحمد حسن.

لعب رامي ربيعة، ومحمد شحاتة، وأسامة فيصل مباراتهم الأولى في أمم إفريقيا تاريخيًا.

مثل أحد لاعبي البنك الأهلي -أسامة فيصل- منتخب مصر في أمم إفريقيا لأول مرة تاريخيًا.

أكمل ياسر إبراهيم 10 مباريات دولية بقميص منتخب مصر.

تعرض محمد هاني للطرد الثاني في مسيرته الدولية، والأول في مباراة رسمية، بعدما سبق وطُرد في ودية ضد الجزائر.

أصبح حسام حسن رابع مدرب مصري تاريخيًا يفوز في أول مباراتين يقودهما في أمم إفريقيا بعد كل من:

مراد فهمي في النسخة الأولى 1957 وتوج باللقب بانتصارين.

عبد المنعم الحاج في نسخة 1980 وأنهى البطولة رابعًا بعد فوزين ثم تعادل في المجموعات.

صالح الوحش في نسخة 1984 وأنهى البطولة رابعًا بعد فوزين ثم تعادل في المجموعات.

** محمود الجوهري خسر أول مباراتين كمدرب في أمم إفريقيا 1992، وحسن شحاتة فاز ضد ليبيا ثم تعادل مع المغرب في أول مباراتين كمدرب في 2006.

وصل منتخب مصر إلى المباراة الـ12 على التوالي دون هزيمة في أمم إفريقيا. الرقم الأكبر تاريخيًا مسجل باسم مصر من 2004 إلى 2017 برصيد 24 مباراة، تخللها 3 ألقاب وبلوغ نهائي رابع.

وسيلعب منتخب مصر المباراة الأخيرة في المجموعات ضد أنجولا في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفراعنة.