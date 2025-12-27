أمم إفريقيا - زيدان: لابد من البحث عن النقاط الثلاث أمام بوركينا فاسو

شدد لوكا زيدان حارس مرمى منتخب الجزائر على أن فريقه سيبحث عن الفوز خلال مواجهة لوركينا فاسو المرتقبة.

ويلعب منتخب الجزائر مساء غدا الأحد ضد بوركينا فاسو ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس إفريقيا.

وقال لوكا زيدان في تصريحات تقلتها صحيفة النهار الجزائرية: "أعددنا أنفسنا بشكل جيد لمواجهة بوركينا فاسو، وندرك أنه منتخب جيد للغاية وتابعنا كيف حقق الانتصار بالمباراة الماضية".

وأضاف نجل زين الدين زيدان "بدأنا البطولة بفوز مهم على السودان، ولا بد من البحث عن النقاط الثلاث أمام بوركينا فاسو".

وتواجد لوكا زيدان أساسيا في تشكيل الجزائر أمام السودان في افتتاحية مباريات الفريقين في المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية.

وحقق الجزائر الفوز بثلاثية نظيفة ليعتلي صدارة المجموعة بعد الجولة الأولى وتحت أنظار الأسطورة الفرنسية صاحب الأصول الجزائرية زين الدين زيدان.

وشارك لوكا زيدان في ثاني مبارياته الدولية مع الجزائر بعد خوضه مباراة الجزائر أمام أوغندا في تصفيات كأس العالم والتي انتهت بفوز الجزائر 2-1.

ويلتقي منتخب الجزائر في الجولة المقبلة أمام بوركينا فاسو في صراع صدارة المجموعة.

وتختتم الجزائر مواجهاتها أمام غينيا الإستوائية يوم الأربعاء 31 ديسمبر.