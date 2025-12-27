برئاسة محمد سلامة.. انتخاب مجلس إدارة جديد لـ الاتحاد السكندري

أعلن الاتحاد السكندري انتخاب مجلس إدارة ليدير النادي حتى عام 2029.

وانتخب محمد أحمد سلامة رئيسا للاتحاد السكندري بعد دورة تواجد فيها كنائب للرئيس في بدايتها وكقائم بأعمال الرئيس في نهايتها عقب استقالة محمد مصيلحي.

وجاءت مجلس إدارة الاتحاد السكندري الجديد كالتالي:

الرئيس: محمد سلامة.

نائب الرئيس: إبراهيم شعبان.

أمين الصندوق: حازم الرجال.

أعضاء مجلس الإدارة فوق السن:

محمد الحلو

محمد خميس

أحمد رأفت

ياسر عبد الله

هشام التركي

إسماعيل محمود

السيد فيصل

أعضاء مجلس الإدارة تحت السن

محمد رمضان

سامي بطيئة.

وتم انتخبات كل من محمد سلامة رئيس النادي وإبراعيم شعبان نائب الرئيس بالتزكية، بينما فاز باقي الأعضاء بمجموع الأصوات.

ويعد محمد رمضان عضو مجلس الإدارة تحت السن أكثر الحاصلين على أصوات خلال الانتخابات بـ 8460 صوتا.