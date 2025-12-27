برئاسة محمد سلامة.. انتخاب مجلس إدارة جديد لـ الاتحاد السكندري

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 12:29

كتب : هاني العوضي

محمد أحمد سلامة - محمد مصيلحي - طلعت يوسف (الاتحاد السكندري)

أعلن الاتحاد السكندري انتخاب مجلس إدارة ليدير النادي حتى عام 2029.

وانتخب محمد أحمد سلامة رئيسا للاتحاد السكندري بعد دورة تواجد فيها كنائب للرئيس في بدايتها وكقائم بأعمال الرئيس في نهايتها عقب استقالة محمد مصيلحي.

وجاءت مجلس إدارة الاتحاد السكندري الجديد كالتالي:

أخبار متعلقة:
كرة سلة – رئيس الاتحاد السكندري يكشف مستجدات تجديد تعاقد أنس أسامة الاتحاد السكندري لـ في الجول: دخلنا في مفاوضات متقدمة لضم ناصر منسي وثنائي البنك الأهلي محمد سلامة يعلن قائمته لخوض انتخابات نادي الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري لـ في الجول: نتعاقد مع 4 لاعبين مصريين خلال أيام.. وهذا موقفنا من الأجانب

الرئيس: محمد سلامة.

نائب الرئيس: إبراهيم شعبان.

أمين الصندوق: حازم الرجال.

أعضاء مجلس الإدارة فوق السن:

محمد الحلو

محمد خميس

أحمد رأفت

ياسر عبد الله

هشام التركي

إسماعيل محمود

السيد فيصل

أعضاء مجلس الإدارة تحت السن

محمد رمضان

سامي بطيئة.

وتم انتخبات كل من محمد سلامة رئيس النادي وإبراعيم شعبان نائب الرئيس بالتزكية، بينما فاز باقي الأعضاء بمجموع الأصوات.

ويعد محمد رمضان عضو مجلس الإدارة تحت السن أكثر الحاصلين على أصوات خلال الانتخابات بـ 8460 صوتا.

الاتحاد السكندري محمد سلامة
نرشح لكم
كما كشف في الجول.. مودرن سبورت يعلن جهازه الفني الجديد بقيادة أحمد سامي خبر في الجول - بيراميدز يخطط لضم 6 لاعبين في الانتقالات الشتوية آس: الأهلي متمسك بـ 5 ملايين يورو لترك حمزة عبد الكريم لبرشلونة مؤتمر عبد الرؤوف: لم تظهر شخصيتنا أمام سموحة.. وأراعي "عدم حرق الناشئين" خبر في الجول - اللاعب ووكيله موافقان.. الأهلي يقترب من ضم حامد حمدان كولر: لم يتوقع أحد رحيلي عن الأهلي.. وأتعافى من الفترة المكثفة في القاهرة مران الأهلي - استمرار تأهيل فؤاد وعبد القادر.. وغياب رمضان بسبب آلام الظهر خبر في الجول - الإيفواري فريدي كوابلان يصل القاهرة لإتمام انتقاله إلى سيراميكا
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - بنين (0)-(0) بوتسوانا.. هدف غير محتسب 12 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام فورست (0)-(0) مانشستر سيتي.. بداية المباراة 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - دوكو دودو لـ في الجول: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام الكونغو.. ونريد الوصول إلى أبعد نقطة 19 دقيقة | أمم إفريقيا
عن طريق أغنية بصوته.. بايرن ميونيخ يعلن تجديد عقد ألفونسو ديفيز 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أمم إفريقيا - دوكو دودو يقوود بنين.. وثلاثي هجومي لـ بوتسوانا 40 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل مانشستر سيتي - فودين وشرقي يقودان الهجوم ضد نوتنجهام 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
12 رقما من فوز مصر على جنوب إفريقيا ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - زيدان: لابد من البحث عن النقاط الثلاث أمام بوركينا فاسو 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/articles/520005/برئاسة-محمد-سلامة-انتخاب-مجلس-إدارة-جديد-لـ-الاتحاد-السكندري