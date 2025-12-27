أمم إفريقيا – مؤتمر بيتكوفيتش: بوركينا فاسو أحد المرشحين للتأهل.. ونريد تحقيق فوز مقنع

شدد فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر على صعوبة مباراة فريقه أمام بوركينا فاسو.

ويلعب منتخب الجزائر مساء غدا الأحد ضد بوركينا فاسو ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس إفريقيا.

وقال ربيتكوفيتش في مؤتمر صحفي: "كل مباريات الجولة الأولى كانت صعبة. حققنا الفوز بنتيجة جيدة، لكننا واجهنا بعض الصعوبات. لم تكن هناك نتائج عريضة، وكانت المباريات قوية".

وأضاف "مواجهة بوركينا فاسو حاسمة، فهو فريق قوي وتنافسي، وأحد المرشحين للتأهل من المجموعة".

وتابع "منتخب بوركينا فاسو يجيد اللعب بخطوط متقاربة، ومعنوياته مرتفعة للغاية بعدما سجل هدفين في توقيت صعب أمام غينيا الاستوائية".

وأتم "أثق تمامًا في قدرات فريقي رغم صعوبة المباراة المقبلة، وأثق في قدرتنا على تحقيق الفوز وتقديم أداء مقنع للجماهير الجزائرية".

وتغلب منتخب الجزائر على السودان بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة.

فيما حقق منتخب بوركينا فاسو انتصارا ثمينا على غينيا الاستوائية 2-1 بعدما قلب تأخره بهدف إلى الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة.