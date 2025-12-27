أمم إفريقيا - الركراكي: تعادل مالي مخيب لنا.. ونريد البقاء في الرباط

وصف وليد الركراكي مدرب المغرب تعادل منتخب بلاده أمام مالي في كأس أمم إفريقيا بالمخيب.

وتعادل منتخب المغرب على منافسه مالي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وقال الركراكي في تصريحات للصحفيين: "تعادل مخيب بالنسبة لنا وإيجابي لمالي. كنا نستحق الفوز لكن خطأ بسيط كلفنا ركلة جزاء وهدف التعادل"

وأضاف "في مباريات عالية المستوى مثل هذه يجب أن تستغل الفرص".

وأتم مدرب المغرب "هذه المباراة ستساعدنا في مشوارنا ويجب أن نفوز بالمباراة المقبلة لكي نبقى في الرباط".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المغرب للنقطة الرابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

ووصل منتخب مالي للنقطة الثانية في المركز الثاني.

