أمم إفريقيا - الركراكي: تعادل مالي مخيب لنا.. ونريد البقاء في الرباط
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 11:53
كتب : FilGoal
وصف وليد الركراكي مدرب المغرب تعادل منتخب بلاده أمام مالي في كأس أمم إفريقيا بالمخيب.
وتعادل منتخب المغرب على منافسه مالي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.
وقال الركراكي في تصريحات للصحفيين: "تعادل مخيب بالنسبة لنا وإيجابي لمالي. كنا نستحق الفوز لكن خطأ بسيط كلفنا ركلة جزاء وهدف التعادل"
وأضاف "في مباريات عالية المستوى مثل هذه يجب أن تستغل الفرص".
وأتم مدرب المغرب "هذه المباراة ستساعدنا في مشوارنا ويجب أن نفوز بالمباراة المقبلة لكي نبقى في الرباط".
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المغرب للنقطة الرابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.
ووصل منتخب مالي للنقطة الثانية في المركز الثاني.
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - السنغال (0)-(0) الكونغو الديمقراطية.. بداية المباراة فهود وليسوا سناجب تشكيل أمم إفريقيا - السنغال بلا تغييرات.. وباكامبو يقود هجوم الكونغو الديموقراطية انتهت في أمم إفريقيا - بنين (1)-(0) بوتسوانا.. 3 نقاط ثمينة أمم إفريقيا - دوكو دودو لـ في الجول: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام الكونغو.. ونريد الوصول إلى أبعد نقطة تشكيل أمم إفريقيا - دوكو دودو يقوود بنين.. وثلاثي هجومي لـ بوتسوانا 12 رقما من فوز مصر على جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - زيدان: لابد من البحث عن النقاط الثلاث أمام بوركينا فاسو
أخر الأخبار
فهود وليسوا سناجب 29 دقيقة | أمم إفريقيا