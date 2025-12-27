ليفاندوفسكي يكشف عن فترة طلب منه برشلونة فيها التوقف عن تسجيل الأهداف

كشف روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة عن وقت طلب منه النادي عدم تسجيل المزيد من الأهداف حتى لا يدفع أموالًا إضافية لبايرن ميونيخ.

وقال ليفاندوفسكي عبر بودكاست «رومانوفسكي لايف»: "هل طلب برشلونة مني عدم تسجيل المزيد من الأهداف خلال فترة ما؟ هناك أشياء لا أريد الحديث عنها، أنا أحترم برشلونة وكل من يعمل في النادي".

وتابع: "كنت على دراية بوضع النادي، هناك العديد من المواقف الأخرى التي كان يجب عليّ التضحية فيها على حسابي الشخصي لصالح النادي، وكان الأمر يتعلق بمكافأة معينة تعتمد على الأهداف التي أسجلها، وفي تلك الفترة كان برشلونة يحتاج إلى توفير كل يورو، والمبلغ لم يكن صغيرًا، ولكن ذلك لم يغير شيئًا بالنسبة لي ولم يكن لدي مشكلة مع ذلك".

وواصل: "علمت لاحقًا أن تشافي كان قد وضعني على لائحة المغادرين من النادي، ولكن أنا أتعامل مع هذه الأمور حاليًا بنوع من هدوء الأعصاب".

وأكمل: "في يومنا هذا لا أعرف ما أود فعله أو أين أود أن ألعب، وأعتقد أن الوقت سيأتي وربما حينها أفكر، وليس لدي ضغط داخلي حاليًا، ربما لو كنت في الثلاثين من عمري أو في العشرينيات لكنت بالتأكيد أعرف مسبقًا أين سألعب في الموسم القادم، ولكن الآن لم أشعر بذلك بعد".

وشدد: "تقليل نصف راتبي للاستمرار في برشلونة؟ لا يوجد أمر كهذا، الأمر يعتمد على خطة النادي وما سأرغب في فعله قبل كل شيء، لأنني اليوم لست قادرًا على القول بنسبة 100% كيف سيتصرفون، أحترم برشلونة وأعرف أي نوع من الأندية هو، وحاولت مساعدته مرات عديدة، وكان دوري عند الانضمام إليه أن أفرض قليلًا معايير العقلية والعمل الشاق، وفعلت ذلك في البداية، وأنا سعيد حاليًا بكل مباراة وبأنني ألعب في هذا المستوى ونفوز".

وكشف: "لست غاضبًا لأنني أجلس على الدكة أكثر من المعتاد، ولا أخفي سرًا، أحيانًا عندما ألعب أقل فربما بدأت في اكتشاف أشياء لم يكن لدي وقت لها سابقًا، لم يكن لدي الطاقة الكافية أو الهدوء الذهني والنفسي، ولذلك بعد نصف الموسم الحالي، ولأول مرة منذ وقت طويل، أشعر بالراحة التامة".

وأضاف: "الاعتزال مثل توني كروس؟ بالتأكيد من الجيد أن ترحل بشروطك الخاصة، وكل واحد منا لديه ظروف مختلفة، لدي أحلام أود تحقيقها بعد اعتزالي، ولكن جزءًا مني لا يخشى إنهاء مسيرتي، لكن الجزء الآخر يقول إنني أحب هذا وما زلت أريد فعله، ولا أريد أن ينتابني شعور بعد التوقف عن اللعب بأنني ربما كان بإمكاني الاستمرار، لكن عندما أشعر أن الأمر بدأ يتعبني ستكون هذه علامة لي، وربما الفن يكمن في إيجاد تلك اللحظة المثالية، لكنها ليست اليوم".

وأتم: "سأشعر بالتوتر في ركلة الجزاء المقبلة بالتأكيد بعد إهدار الماضية، لكن المهم هو كسر الحاجز، أدرك أنه ربما هناك آخرون ينتظرون تسديد الركلة، ولكن سأرى، ربما يستحق الأمر التنازل عنها، لكن سيكون من الجيد تغيير هذا المسار لركلة الجزاء الضائعة".

وشارك ليفاندوفسكي في 18 مباراة منذ بداية الموسم وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين.

