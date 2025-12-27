مواعيد مباريات السبت 27 ديسمبر - الأهلي ضد وي.. وتونس تواجه نيجيريا
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 10:45
كتب : FilGoal
يبدأ الأهلي مشواره مساء اليوم في بطولة كأس مصر بمواجهة وي.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 27 ديسمبر والقنوات الناقلة.
كأس أمم إفريقيا
بنين × بوتسوانا.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
السنغال × الكونغو الديموقراطية.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
أوغندا × تنزانيا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
نيجيريا × تونس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فورست × مانشستر سيتي.. 2:30 مساء - بي إن سبورت 1.
وست هام × فولام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ليفربول × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
بيرنلي × إيفرتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
برينتفورد × برونموث.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
أرسنال × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
تشيلسي × أستون فيلا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
بارما × فيورنتينا.. 1:30 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
تورينو × كالياري.. 4:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
ليتشي × كومو.. 4:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
أودينيزي × لاتسيو.. 7:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
بيزا × يوفنتوس.. 9:45 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
الدوري السعودي
النصر × الخلود.. 4:50 مساء - ثمانية.
اتحاد جدة × الشباب.. 7:30 مساء - ثمانية.
كأس مصر
مودرن سبورت × القناة.. 2:30 مساء - أون سبورت 2.
طلائع الجيش × كهرباء الإسماعيلية.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.
الأهلي × وي.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.
