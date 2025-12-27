مواعيد مباريات السبت 27 ديسمبر - الأهلي ضد وي.. وتونس تواجه نيجيريا

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 10:45

كتب : FilGoal

الأهلي ضد إنبي

يبدأ الأهلي مشواره مساء اليوم في بطولة كأس مصر بمواجهة وي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 27 ديسمبر والقنوات الناقلة.

كأس أمم إفريقيا

بنين × بوتسوانا.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

السنغال × الكونغو الديموقراطية.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

أوغندا × تنزانيا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

نيجيريا × تونس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز

نوتنجهام فورست × مانشستر سيتي.. 2:30 مساء - بي إن سبورت 1.

وست هام × فولام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ليفربول × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

بيرنلي × إيفرتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

برينتفورد × برونموث.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

أرسنال × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

تشيلسي × أستون فيلا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

بارما × فيورنتينا.. 1:30 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

تورينو × كالياري.. 4:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

ليتشي × كومو.. 4:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

أودينيزي × لاتسيو.. 7:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

بيزا × يوفنتوس.. 9:45 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

الدوري السعودي

النصر × الخلود.. 4:50 مساء - ثمانية.

اتحاد جدة × الشباب.. 7:30 مساء - ثمانية.

كأس مصر

مودرن سبورت × القناة.. 2:30 مساء - أون سبورت 2.

طلائع الجيش × كهرباء الإسماعيلية.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.

الأهلي × وي.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.

