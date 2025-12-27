أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 00:59

كتب : FilGoal

انجولا فلافيو

يأمل أمادو فلافيو لاعب الأهلي وأنجولا السابق تحقيق منتخب بلاده للفوز على مصر في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات من أمم إفريقيا 2025.

وضمن منتخب مصر التأهل لدور الـ 16 بالفوز على جنوب إفريقيا 1-0، فيما حصدت أنجولا أول نقطة بالتعادل مع زيمبابوي بنتيجة 1-1.

وقال لاعب الأهلي وأنجولا السابق عبر DMC: "أعتقد أن منتخب أنجولا سيواجه صعوبات ضد مصر بسبب الالتزام التكتيكي، وسنخوض مباراة قوية ضد مصر، وأتمنى أن نتعادل لأن الفوز على مصر سيكون صعبا للغاية".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - هاني يعتذر بعد تعرضه للطرد ضد جنوب إفريقيا أمم إفريقيا – الركراكي: سيطرنا على مالي.. وعلينا الفوز لتصدر المجموعة أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب الفوز الأول في غياب برونو.. مانشستر يونايتد يتخطى نيوكاسل بصاروخية دورجو

وأضاف "مصر لديها كل ما يضمن لها الفوز باللقب، المغرب مرشح للفوز باللقب كونه المستضيف، بينما مصر تمتلك الروح القتالية وتاريخ البطولة دائما ما يتحدث عن منتخب مصر".

وأتم "شيكو بانزا لاعب قوي جدا لكن يحتاج للحصول على ثقة أكبر، هو حقق الكثير مع الزمالك ويحتاج لثقة أكبر من الجماهير أكثر من مدربه".

سجل محمد صلاح هدف اللقاء من ركلة جزاء.

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.

وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.

موعد مباراة مصر وأنجولا

تقام المباراة يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025

وتنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب على ملعب أدرار في مدينة أجادير.

وتذاع عبر قناة beIN Sports AFCON 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.

أمادو فلافيو أمم إفريقيا
نرشح لكم
صدق الركراكي أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب أمم إفريقيا – الركراكي: سيطرنا على مالي.. وعلينا الفوز لتصدر المجموعة أمم إفريقيا - هاني يعتذر بعد تعرضه للطرد ضد جنوب إفريقيا أمم إفريقيا – ويليامز: لم نتوقع خطة مصر.. وهذا الشيء الوحيد الذي لم نفعله أمم إفريقيا - موادو: لا أعرف إذا كانت صفعة على الوجه تستحق ركلة جزاء أمم إفريقيا - بروس: أخبرونا بالقوانين ثم يأتون بكلام فارغ ويقولون لنا "الذراع الداعمة" اتحاد الكرة يشكر جماهير المغرب على مساندة منتخب مصر
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر ساعة | أمم إفريقيا
صدق الركراكي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – الركراكي: سيطرنا على مالي.. وعلينا الفوز لتصدر المجموعة ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - هاني يعتذر بعد تعرضه للطرد ضد جنوب إفريقيا ساعة | أمم إفريقيا
الفوز الأول في غياب برونو.. مانشستر يونايتد يتخطى نيوكاسل بصاروخية دورجو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
آس: برشلونة يدرس ضم أكي لدعم الدفاع 2 ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا – ويليامز: لم نتوقع خطة مصر.. وهذا الشيء الوحيد الذي لم نفعله 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/articles/519999/أمم-إفريقيا-فلافيو-أتمنى-أن-نتعادل-مع-مصر-وبانزا-يحتاج-للحصول-على-ثقة-أكبر