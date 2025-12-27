أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر

يأمل أمادو فلافيو لاعب الأهلي وأنجولا السابق تحقيق منتخب بلاده للفوز على مصر في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات من أمم إفريقيا 2025.

وضمن منتخب مصر التأهل لدور الـ 16 بالفوز على جنوب إفريقيا 1-0، فيما حصدت أنجولا أول نقطة بالتعادل مع زيمبابوي بنتيجة 1-1.

وقال لاعب الأهلي وأنجولا السابق عبر DMC: "أعتقد أن منتخب أنجولا سيواجه صعوبات ضد مصر بسبب الالتزام التكتيكي، وسنخوض مباراة قوية ضد مصر، وأتمنى أن نتعادل لأن الفوز على مصر سيكون صعبا للغاية".

وأضاف "مصر لديها كل ما يضمن لها الفوز باللقب، المغرب مرشح للفوز باللقب كونه المستضيف، بينما مصر تمتلك الروح القتالية وتاريخ البطولة دائما ما يتحدث عن منتخب مصر".

وأتم "شيكو بانزا لاعب قوي جدا لكن يحتاج للحصول على ثقة أكبر، هو حقق الكثير مع الزمالك ويحتاج لثقة أكبر من الجماهير أكثر من مدربه".

سجل محمد صلاح هدف اللقاء من ركلة جزاء.

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.

وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.

موعد مباراة مصر وأنجولا

تقام المباراة يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025

وتنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب على ملعب أدرار في مدينة أجادير.

وتذاع عبر قناة beIN Sports AFCON 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.