أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 00:43

كتب : FilGoal

توم سينتفيت

يرى توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب مالي أن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء إضافية ضد المغرب.

وتعادل منتخب المغرب على منافسه مالي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وقال المدرب البلجيكي عبر بي إن سبورتس: "فخور بمستوى فريقي وكنا نريد الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكنا نستحق الحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع المغرب لكن الحكم لم يعد للفيديو".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – الركراكي: سيطرنا على مالي.. وعلينا الفوز لتصدر المجموعة أمم إفريقيا - هاني يعتذر بعد تعرضه للطرد ضد جنوب إفريقيا أمم إفريقيا – ويليامز: لم نتوقع خطة مصر.. وهذا الشيء الوحيد الذي لم نفعله أمم إفريقيا - موادو: لا أعرف إذا كانت صفعة على الوجه تستحق ركلة جزاء

وأنهى حديثه قائلا: "حللنا منتخب المغرب بشكل جيد وتمكنا من اللعب على نقاط قوتنا وأدركنا التعادل".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المغرب للنقطة الرابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

ووصل منتخب مالي للنقطة الثانية في المركز الثاني.

أمم إفريقيا المغرب مالي توم سينتفيت
نرشح لكم
أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر صدق الركراكي أمم إفريقيا – الركراكي: سيطرنا على مالي.. وعلينا الفوز لتصدر المجموعة أمم إفريقيا - هاني يعتذر بعد تعرضه للطرد ضد جنوب إفريقيا أمم إفريقيا – ويليامز: لم نتوقع خطة مصر.. وهذا الشيء الوحيد الذي لم نفعله أمم إفريقيا - موادو: لا أعرف إذا كانت صفعة على الوجه تستحق ركلة جزاء أمم إفريقيا - بروس: أخبرونا بالقوانين ثم يأتون بكلام فارغ ويقولون لنا "الذراع الداعمة" اتحاد الكرة يشكر جماهير المغرب على مساندة منتخب مصر
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر ساعة | أمم إفريقيا
صدق الركراكي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – الركراكي: سيطرنا على مالي.. وعلينا الفوز لتصدر المجموعة ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - هاني يعتذر بعد تعرضه للطرد ضد جنوب إفريقيا ساعة | أمم إفريقيا
الفوز الأول في غياب برونو.. مانشستر يونايتد يتخطى نيوكاسل بصاروخية دورجو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
آس: برشلونة يدرس ضم أكي لدعم الدفاع 2 ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا – ويليامز: لم نتوقع خطة مصر.. وهذا الشيء الوحيد الذي لم نفعله 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/articles/519997/أمم-إفريقيا-مدرب-مالي-كنا-نستحق-ركلة-جزاء-إضافية-أمام-المغرب