أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 00:43
يرى توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب مالي أن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء إضافية ضد المغرب.
وتعادل منتخب المغرب على منافسه مالي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.
وقال المدرب البلجيكي عبر بي إن سبورتس: "فخور بمستوى فريقي وكنا نريد الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكنا نستحق الحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع المغرب لكن الحكم لم يعد للفيديو".
وأنهى حديثه قائلا: "حللنا منتخب المغرب بشكل جيد وتمكنا من اللعب على نقاط قوتنا وأدركنا التعادل".
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المغرب للنقطة الرابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.
ووصل منتخب مالي للنقطة الثانية في المركز الثاني.
