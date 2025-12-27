أمم إفريقيا – الركراكي: سيطرنا على مالي.. وعلينا الفوز لتصدر المجموعة

شدد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب على أن فريقه سيطر على مالي.

وتعادل منتخب المغرب على منافسه مالي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وقال المدرب المغربي عبر بي إن سبورتس: "سيطرنا على المباراة بأكملها وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف وجعلنا الخصم يركض خلف الكرة كثيرا".

وأضاف "ركلة الجزاء كانت نتيجة خطأ من الدفاع".

وواصل "منتخب مالي انتظر في الدفاع كثيرا للعب على التحولات".

وأوضح "كان علينا أن نستغل الفرص القليلة التي نصنعها لتسجيل أهداف أكثر، المباراة ستساعدنا على التطور، علينا الفوز في المباراة المقبلة لحسم صدارة المجموعة".

وأنهى حديثه قائلا: "منتخب مالي لعب على التعادل وكان راضيا، النتيجة محبطة لنا لكن إيجابية لمالي".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المغرب للنقطة الرابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

ووصل منتخب مالي للنقطة الثانية في المركز الثاني.