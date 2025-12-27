أمم إفريقيا - هاني يعتذر بعد تعرضه للطرد ضد جنوب إفريقيا

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 00:34

كتب : FilGoal

طرد محمد هاني ضد جنوب إفريقيا

أبدى محمد هاني لاعب منتخب مصر اعتذاره عقب تعرضه للطرد أمام جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لـ أمم إفريقيا 2025.

وانتصر منتخب مصر على جنوب إفريقيا بهدف من ركلة جزاء وأصبح أول المتأهلين لثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.

وقال هاني عبر MBC مصر 2: "أعتذر وبالتأكيد لم أقصد التعرض للطرد وسأتعلم من ذلك الأمر، وأشكر اللاعبين بعدما بذلوا مجهودا جبارا ضد فريق كبير والأهم الصدارة وتحقيق 6 نقاط والتأهل".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - إمام عاشور: لعبت كظهير من قبل.. ونفذت تعليمات حسام حسن أمم إفريقيا - الشناوي: لست اللاعب الأفضل.. وفي النقص العددي يظهر الرجال أمم إفريقيا – صلاح: كانت لدينا خطة جيدة ضد جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - اللوائح توضح.. لماذا لم تُحتسب ركلة جزاء على ياسر إبراهيم أمام جنوب إفريقيا

وأضاف "لا أعتقد أنني استحق الإنذار الأول، والحكم اتخذ قراره بإشهار البطاقة الحمراء في النهاية".

وأتم "جئنا المغرب من أجل الفوز باللقب".

وسيغيب هاني عن مباراة أنجولا في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

وأصبح محمد هاني رابع لاعب يتعرض للطرد في أمم إفريقيا بعد إبراهيم حسن ومدحت عبد الهادي ومحمد حمدي.

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

ولأول مرة يحقق منتخب مصر الفوز في أول مباراتين من دور المجموعات في أمم إفريقيا خارج أرضه منذ 2010.

وللمرة الخامسة على التوالي يتأهل منتخب مصر للأدوار الإقصائية من أمم إفريقيا معادلا أفضل سلسلة له بين 1994-2002.

ولم يخسر منتخب مصر في أمم إفريقيا عندما يسجل محمد صلاح بـ 7 انتصارات وتعادلين.

وأوقف منتخب مصر سلسلة لا خسارة جنوب إفريقيا في أمم إفريقيا بعد 7 مباريات (3 فوز و4 تعادل).

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.

وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.

محمد هاني أمم إفريقيا مصر جنوب إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر صدق الركراكي أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب أمم إفريقيا – الركراكي: سيطرنا على مالي.. وعلينا الفوز لتصدر المجموعة أمم إفريقيا – ويليامز: لم نتوقع خطة مصر.. وهذا الشيء الوحيد الذي لم نفعله أمم إفريقيا - موادو: لا أعرف إذا كانت صفعة على الوجه تستحق ركلة جزاء أمم إفريقيا - بروس: أخبرونا بالقوانين ثم يأتون بكلام فارغ ويقولون لنا "الذراع الداعمة" اتحاد الكرة يشكر جماهير المغرب على مساندة منتخب مصر
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر ساعة | أمم إفريقيا
صدق الركراكي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – الركراكي: سيطرنا على مالي.. وعلينا الفوز لتصدر المجموعة ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - هاني يعتذر بعد تعرضه للطرد ضد جنوب إفريقيا ساعة | أمم إفريقيا
الفوز الأول في غياب برونو.. مانشستر يونايتد يتخطى نيوكاسل بصاروخية دورجو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
آس: برشلونة يدرس ضم أكي لدعم الدفاع 2 ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا – ويليامز: لم نتوقع خطة مصر.. وهذا الشيء الوحيد الذي لم نفعله 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/articles/519995/أمم-إفريقيا-هاني-يعتذر-بعد-تعرضه-للطرد-ضد-جنوب-إفريقيا