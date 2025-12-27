أمم إفريقيا - هاني يعتذر بعد تعرضه للطرد ضد جنوب إفريقيا

أبدى محمد هاني لاعب منتخب مصر اعتذاره عقب تعرضه للطرد أمام جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لـ أمم إفريقيا 2025.

وانتصر منتخب مصر على جنوب إفريقيا بهدف من ركلة جزاء وأصبح أول المتأهلين لثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.

وقال هاني عبر MBC مصر 2: "أعتذر وبالتأكيد لم أقصد التعرض للطرد وسأتعلم من ذلك الأمر، وأشكر اللاعبين بعدما بذلوا مجهودا جبارا ضد فريق كبير والأهم الصدارة وتحقيق 6 نقاط والتأهل".

وأضاف "لا أعتقد أنني استحق الإنذار الأول، والحكم اتخذ قراره بإشهار البطاقة الحمراء في النهاية".

وأتم "جئنا المغرب من أجل الفوز باللقب".

وسيغيب هاني عن مباراة أنجولا في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

وأصبح محمد هاني رابع لاعب يتعرض للطرد في أمم إفريقيا بعد إبراهيم حسن ومدحت عبد الهادي ومحمد حمدي.

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

ولأول مرة يحقق منتخب مصر الفوز في أول مباراتين من دور المجموعات في أمم إفريقيا خارج أرضه منذ 2010.

وللمرة الخامسة على التوالي يتأهل منتخب مصر للأدوار الإقصائية من أمم إفريقيا معادلا أفضل سلسلة له بين 1994-2002.

ولم يخسر منتخب مصر في أمم إفريقيا عندما يسجل محمد صلاح بـ 7 انتصارات وتعادلين.

وأوقف منتخب مصر سلسلة لا خسارة جنوب إفريقيا في أمم إفريقيا بعد 7 مباريات (3 فوز و4 تعادل).

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.

وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.