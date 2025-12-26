آس: برشلونة يدرس ضم أكي لدعم الدفاع

يدرس نادي برشلونة التعاقد مع ناثان أكي لاعب مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى برشلونة لدعم خط الدفاع بعد إصابة أندرياس كريستنسن في الرباط الصليبي.

وبحسب صحيفة آس فإن برشلونة يدرس التعاقد مع اللاعب الهولندي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ووفقا للصحيفة فإن برشلونة سيواجه منافسة شرسة مع كريستال بالاس وبورنموث وفولام الذين يريدون التعاقد معه أيضا.

وينتهي عقد المدافع في صيف 2027.

وأوضح برشلونة في وقت سابق عبر موقعه: "أصيب كريستنسن بتمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى".

برشلونة سيستغل قاعدة تسجيل اللاعبين، إذ تتيح هذه الحالة رفع نسبة 80% من راتب اللاعب المصاب لمدة تزيد عن الـ 4 أشهر، ما يمنح النادي الكتالوني متنفسًا للتعاقد مع مدافع بديل.

وعانى برشلونة من تسجيل اللاعبين بعد التعاقد معهم إذ حدث ذلك عقب ضم داني أولمو وكذلك ماركوس راشفورد وجوان جارسيا.

المدافع الدنماركي، الذي انضم إلى برشلونة في صيف 2022 قادما من تشيلسي في صفقة انتقال حر، يعيش موسمه الرابع بقميص البلوجرانا، وينتهي عقده الحالي في يونيو 2026.

لكن بحسب صحيفة سبورت، فإن النادي لا يخطط لتجديد تعاقده بسبب تكرار إصاباته ومشاكل اللياقة البدنية التي باتت مصدر قلق متزايد.