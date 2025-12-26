أمم إفريقيا – ويليامز: لم نتوقع خطة مصر.. وهذا الشيء الوحيد الذي لم نفعله

كشف رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب إفريقيا أن فريقه لم يتوقع أن يلعب منتخب مصر بـ 5 مدافعين منذ البداية.

وتحصل محمد صلاح على ركلة جزاء من خوليسو موداو سجل منها هدف الفوز والتأهل لدور الـ 16.

وقال ويليامز لقناة SABC الجنوب إفريقية: "بالتأكيد أشعر بخيبة أمل، الهدف في هذه المباراة كان ألا نخسر، وكنا نريد الفوز أو الحصول على نقطة لضمان التأهل. لكن لم يحدث ذلك. ونشعر بالسوء قليلًا بسبب القرارات التي اتخذت في الملعب".

وأضاف "أعتقد أنها لا ترتق لركلة جزاء، وعندما تنظر لما حدث في الجهة الأخرى في النهاية، نشعر بقوة أننا كان يجب أن نحصل على ركلة جزاء أيضا لكن هذه هي كرة القدم، وسنتعلم من تلك الدروس".

وتابع "من الصعب أن تلعب ضد فريق يعاني من نقص عددي لأنه سيتراجع للخلف، صنعنا بعض الفرص أمام فريق لم يمنحنا المساحة التي كنا نبحث عنها".

وأردف "منتخب مصر لعب بخطة مختلفة بخماسي في الدفاع ولم نتوقع ذلك، ووضعوا الكثير من اللاعبين في الوسط أيضا، وكان علينا أن نتأقلم في أول 10 دقائق على الوضع".

وأتم "سعيد بالروح القتالية، لم نستسلم أبدا وقدمنا كل ما لدينا والشيء الوحيد الذي لم نفعله هو التسجيل، لكن فخور بهؤلاء اللاعبين".

سجل محمد صلاح هدف اللقاء من ركلة جزاء.

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.

وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.