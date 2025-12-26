أمم إفريقيا - موادو: لا أعرف إذا كانت صفعة على الوجه تستحق ركلة جزاء

يرى خوليسو موادو لاعب جنوب إفريقيا لاعب منتخب جنوب إفريقيا أن الصفعة في وجه محمد صلاح لا تستحق ركلة جزاء.

وتحصل صلاح على ركلة جزاء من موادو سجل منها هدف الفوز والتأهل لدور الـ 16.

وقال موادو لاعب جنوب إفريقيا لقناة SABC الجنوب إفريقية: "لا أعرف إذا كانت صفعة على الوجه تستحق ركلة جزاء، سأتحقق منها لاحقا، لكن في رأيي هي ليست ركلة جزاء والحكم احتسبها، ولا يمكننا فعل أي شيء وعلينا التركيز في المباراة المقبلة".

وأضاف "أعتقد أن الأمر مجرد سوء حظ. فعلنا كل ما بوسعنا لنُسجل، لكن للأسف لم نفعلها. والآن علينا التركيز على المباراة القادمة ضد زيمبابوي يوم الإثنين".

وأكمل "خرجنا بإيجابيات كثيرة. وأعتقد أنه علينا تحقيق الفوز في المباراة القادمة حتى نتأهل، وهذا هو الشيء الأهم بالنسبة لنا الآن".

وأتم "بصراحة أضعنا الكثير من الفرص، إذا استغللنا الفرص وسجلنا سنتحسن كفريق. وسنتأكد أن المباراة القادمة ستسير الأمور فيها على ما يرام".

سجل محمد صلاح هدف اللقاء من ركلة جزاء.

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.

وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.