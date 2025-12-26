أمم إفريقيا - بروس: أخبرونا بالقوانين ثم يأتون بكلام فارغ ويقولون لنا "الذراع الداعمة"

يصر هوجو بروس المدير الفني لـ جنوب إفريقيا على أن محمد صلاح أخبره بأن لا يعرف كيف احتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب مصر.

وانتصر منتخب مصر على جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0 وأصبح أول المتأهلين لدور الـ 16 في أمم إفريقيا 2025.

وقال بروس لقناة SABC الجنوب إفريقية: "شاهدت لقطة ركلة جزاء مصر أكثر من مرة، وكما قلت سابقا، قبل البطولة عقد كاف معنا اجتماعا لمدة 45 دقيقة وبعد ذلك الاجتماع قلت لنفسي يا لها من قوانين كثيرة".

وأضاف "احتسب الحكم ركلة جزاء ضدنا حتى محمد صلاح قال لي بعد المباراة: "لم أفهم لماذا منحنا الحكم ركلة جزاء".

وأكمل "وحصلنا على ركلة جزاء، وخلال الاجتماع قليل لنا عندما تكون ذراع اللاعب بعيدة عن الجسم فهي ركلة جزاء، الذراع كان خارج جسم اللاعب، ثم يأتون بكلام فارغ ويقولون لنا "الذراع الداعمة"، ما هذا".

وتابع "قاتلنا واحتجنا بعض الحظ في الشوط الثاني، صنعنا فرصا قليلة لكننا لم ننجح، لكن هذا لا يعني نهاية المشوار لنا، لدينا مباراة يوم الإثنين وسنقدم كل ما لدينا للفوز والتأهل للدور المقبل، وهذا يفسر سبب أهمية الفوز على أنجولا".

وأتم "في الشوط الأول مصر كانت أفضل وفي الثاني نحن، والهدايا كانت اليوم لمصر".

سجل محمد صلاح هدف اللقاء من ركلة جزاء.

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.

وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.