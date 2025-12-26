أمم إفريقيا - بروس: أخبرونا بالقوانين ثم يأتون بكلام فارغ ويقولون لنا "الذراع الداعمة"

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 23:16

كتب : FilGoal

هوجو بروس - جنوب إفريقيا

يصر هوجو بروس المدير الفني لـ جنوب إفريقيا على أن محمد صلاح أخبره بأن لا يعرف كيف احتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب مصر.

وانتصر منتخب مصر على جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0 وأصبح أول المتأهلين لدور الـ 16 في أمم إفريقيا 2025.

وقال بروس لقناة SABC الجنوب إفريقية: "شاهدت لقطة ركلة جزاء مصر أكثر من مرة، وكما قلت سابقا، قبل البطولة عقد كاف معنا اجتماعا لمدة 45 دقيقة وبعد ذلك الاجتماع قلت لنفسي يا لها من قوانين كثيرة".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر أمام أنجولا والقنوات الناقلة أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: لا أعلق على قرارات التحكيم.. وهذا سبب عدم مشاركة عبد المجيد أمم إفريقيا - محمد حمدي: الفريق بأكمله كان نجما للتأهل للدور الـ 16 أمم إفريقيا – ياسر إبراهيم: تحدثنا معا بعد طرد محمد هاني وحققنا الفوز

وأضاف "احتسب الحكم ركلة جزاء ضدنا حتى محمد صلاح قال لي بعد المباراة: "لم أفهم لماذا منحنا الحكم ركلة جزاء".

وأكمل "وحصلنا على ركلة جزاء، وخلال الاجتماع قليل لنا عندما تكون ذراع اللاعب بعيدة عن الجسم فهي ركلة جزاء، الذراع كان خارج جسم اللاعب، ثم يأتون بكلام فارغ ويقولون لنا "الذراع الداعمة"، ما هذا".

وتابع "قاتلنا واحتجنا بعض الحظ في الشوط الثاني، صنعنا فرصا قليلة لكننا لم ننجح، لكن هذا لا يعني نهاية المشوار لنا، لدينا مباراة يوم الإثنين وسنقدم كل ما لدينا للفوز والتأهل للدور المقبل، وهذا يفسر سبب أهمية الفوز على أنجولا".

وأتم "في الشوط الأول مصر كانت أفضل وفي الثاني نحن، والهدايا كانت اليوم لمصر".

سجل محمد صلاح هدف اللقاء من ركلة جزاء.

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.

وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.

هوجو بروس جنوب إفريقيا أمم إفريقيا مصر
نرشح لكم
أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر صدق الركراكي أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب أمم إفريقيا – الركراكي: سيطرنا على مالي.. وعلينا الفوز لتصدر المجموعة أمم إفريقيا - هاني يعتذر بعد تعرضه للطرد ضد جنوب إفريقيا أمم إفريقيا – ويليامز: لم نتوقع خطة مصر.. وهذا الشيء الوحيد الذي لم نفعله أمم إفريقيا - موادو: لا أعرف إذا كانت صفعة على الوجه تستحق ركلة جزاء اتحاد الكرة يشكر جماهير المغرب على مساندة منتخب مصر
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر 18 دقيقة | أمم إفريقيا
صدق الركراكي 19 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب 34 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – الركراكي: سيطرنا على مالي.. وعلينا الفوز لتصدر المجموعة 39 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - هاني يعتذر بعد تعرضه للطرد ضد جنوب إفريقيا 43 دقيقة | أمم إفريقيا
الفوز الأول في غياب برونو.. مانشستر يونايتد يتخطى نيوكاسل بصاروخية دورجو ساعة | الدوري الإنجليزي
آس: برشلونة يدرس ضم أكي لدعم الدفاع ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا – ويليامز: لم نتوقع خطة مصر.. وهذا الشيء الوحيد الذي لم نفعله ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/articles/519990/أمم-إفريقيا-بروس-أخبرونا-بالقوانين-ثم-يأتون-بكلام-فارغ-ويقولون-لنا-الذراع-الداعمة