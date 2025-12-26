كأس مصر – زد يفوز على جي ويتأهل لثمن النهائي

تأهل زد إلى ثمن نهائي كأس مصر بالفوز على جي بنتيجة 1-0.

ويمتلك محمود عبد الرازق "شيكابالا" نادي جي بداية من الموسم الجاري.

ووصل الفريق لأول مرة في تاريخه لدور الـ 32 من كأس مصر.

وتوقف مشوار جي على يد زد بفضل هدف مُعط ماجاسا في الدقيقة 74.

وسيلتقي زد في دور الـ 16 مع المصري بعدما تفوق سابقا على دكرنس بنتيجة 4-2.

وتأهلت فرق البنك الأهلي وإنبي وحرس الحدود وسموحة وطلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية والجونة وبتروجت وفاركو وبيراميدز والمصري وسيراميكا كليوباترا وزد إلى ثمن النهائي حتى الآن.

وتتبقى 3 مقاعد للحسم بين مودرن سبورت ضد القناة والأهلي ضد وي والزمالك ضد بلدية المحلة.