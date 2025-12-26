اتحاد الكرة يشكر جماهير المغرب على مساندة منتخب مصر

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر إلى الجماهير المغربية على مساندتها لمنتخب مصر خلال مباراة جنوب إفريقيا.

وأصبح منتخب مصر أول المتأهلين لدور الـ 16 من أمم إفريقيا 2025 بالفوز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد أدرار في مدينة أجادير.

وحضر 40 ألف مشجع على ملعب أدرار الذي استضاف المباراة في مدينة أجادير، بينما تواجد 28 ألف مشجع في اللقاء الأول ضد زيمبابوي.

وسيلعب منتخب الفراعنة مباراته على ملعب أدرار حتى دور ربع النهائي حال الوصول إليه.

وجاء البيان كتالي:

يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بخالص الشكر والتقدير إلى الجماهير المغربية الشقيقة، على المساندة الجماهيرية الكبيرة، التي حظي بها منتخب مصر، خلال مبارياته بمدينة أجادير، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويُثمن الاتحاد المصري، هذا الدعم الصادق من الجماهير المغربية، والذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية، التي تربط بين الشعبين المصري والمغربي، ويؤكد الروح الرياضية الرفيعة والتلاحم العربي داخل الملاعب الإفريقية.

وإذ يُعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن اعتزازه، بهذا الاستقبال والدعم، فإنه يتمنى للمملكة المغربية الشقيقة، دوام النجاح والتقدم، والتوفيق في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، بما يليق بمكانتها وقدراتها التنظيمية.

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

ولأول مرة يحقق منتخب مصر الفوز في أول مباراتين من دور المجموعات في أمم إفريقيا خارج أرضه منذ 2010.

وللمرة الخامسة على التوالي يتأهل منتخب مصر للأدوار الإقصائية من أمم إفريقيا معادلا أفضل سلسلة له بين 1994-2002.

ولم يخسر منتخب مصر في أمم إفريقيا عندما يسجل محمد صلاح بـ 7 انتصارات وتعادلين.

وأوقف منتخب مصر سلسلة لا خسارة جنوب إفريقيا في أمم إفريقيا بعد 7 مباريات (3 فوز و4 تعادل).

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.

وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.