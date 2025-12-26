انتهت في أمم إفريقيا - المغرب (1)-(1) مالي
الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 21:59
كتب : FilGoal
يلعب منتخب المغرب أمام مالي في الجولة الثانية لمجموعات كأس أمم إفريقيا.
--
ق 64 هدف التعادل يسجله سينايوكو من ركلة جزاء في مرمى بونو
ق 60 ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو
استراحة
ق 45+4 جووووووول براهيم دياز يسجل الأول للمغرب على يسار الحارس من علامة الجزاء
ق 45+3: ركلة جزاء
ق 45+2: عودة الحكم للفيديو لشك في لمسة يد وركلة جزاء للمغرب.
ق6 براهيم دياز يسدد ركلة حرة فوق العارضة
بداية المباراة
