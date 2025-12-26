انتهت في أمم إفريقيا - المغرب (1)-(1) مالي

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 21:59

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - براهيم دياز

يلعب منتخب المغرب أمام مالي في الجولة الثانية لمجموعات كأس أمم إفريقيا.

تابع من هنا

--

ق 64 هدف التعادل يسجله سينايوكو من ركلة جزاء في مرمى بونو

ق 60 ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو

استراحة

ق 45+4 جووووووول براهيم دياز يسجل الأول للمغرب على يسار الحارس من علامة الجزاء

ق 45+3: ركلة جزاء

ق 45+2: عودة الحكم للفيديو لشك في لمسة يد وركلة جزاء للمغرب.

ق6 براهيم دياز يسدد ركلة حرة فوق العارضة

بداية المباراة

المغرب أمم إفريقيا
