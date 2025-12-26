تعادل منتخب جزر القمر مع منافسه زامبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

النقطة، حصل عليها كل منتخب بعد التعادل وتعتبر هي الأولى لجزر القمر في النسخة الحالية من البطولة، بينما الثانية لمنتخب زامبيا بعد تعادله في الجولة الأولى ضد مالي.

وألغى الحكم هدفا لفريق جزر القمر في الدقيقة 20 من مزياني ماوليدا لاعب جزر القمر في الدقيقة 20 بعد تسديدة في المرمى الخالي.

وتم إلغاء الهدف بسبب وجود مخالفة في بداية الهجمة على لاعب جزر القمر.

وحافظ منتخب جزر القمر على شباكه من استقبال أي هدف للمرة الأولى في تاريخه في البطولة.

وبهذه النتيجة يتذيل منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع مالي.

ويتواجد منتخب زامبيا في المركز الثاني بنقطتين، ويتصدر منتخب المغرب برصيد 3 نقاط.

وصف المباراة

أنقذ مدافع زامبيا مرماه ببراعة من هدف محقق بعد تسديدة قوية في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 19 أحرز ماوليدا الهدف لكن لم يحتسب بعد العودة إلى الفيديو.

وفي الدقيقة 81 كان هناك رأسية خطيرة من فايز سليماني لاعب جزر القمر لكن علت المرمى قليلا.

وافتقرت المباراة إلى الفرص على مرمى الفريقين واتسمت بالملل حتى أطلق الحكم صفارة نهاية المباراة.

