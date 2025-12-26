قائمة الأهلي - عودة الأساسيين ضد وي في كأس مصر

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 21:32

كتب : حسام نور الدين

الأهلي ضد إنبي

أعلن يس توروب المدير الفني لـ الأهلي قائمة الفريق لمواجهة وي في دور الـ 32 من كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع وي غدا السبت في الخامسة مساءً.

وشهدت القائمة عودة الأساسيين المتاحين بعد إراحة مجموعة منهم ضد غزل المحلة، بالإضافة لمواصلة الاعتماد على اللاعبين الشباب.

وجاءت قائمة الأهلي ضد وي في كأس مصر

حراسة المرمى: محمد أحمد "سيحا" - حازم جمال

الدفاع: ياسين مرعي - عمر كمال عبد الواحد - محمد شكري - أشرف داري - مصطفى العش - أحمد عابدين - إبراهيم عادل - إبراهيم الأسيوطي

الوسط: أحمد رضا - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل "كوكا" - محمد عبد الله - إبراهيما كاظم - محمد رأفت - وعمر معوض

الهجوم: نيتس جراديشار - محمد شريف - حمزة عبد الكريم

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع فاركو في دور الـ 16.

وتأهلت فرق البنك الأهلي وإنبي وحرس الحدود وسموحة وطلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية والجونة وبتروجت وفاركو وبيراميدز والمصري وسيراميكا كليوباترا إلى ثمن النهائي حتى الآن.

ويعود الأهلي للمشاركة في كأس مصر بعدما غاب عن النسخة الماضية تطبيقا للائحة عقب انسحابه عن نسخة 2023-24.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب كأس مصر برصيد 38 مرة آخرها في 2023.

ويأمل وي في تحقيق المفاجأة والوصول لدور الـ 16 للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ موسم 2007-08.

