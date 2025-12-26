التشكيل - الكعبي أساسي وحكيمي بديل في المغرب.. وديانج يبدأ في دفاع مالي

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 21:26

كتب : FilGoal

أيوب الكعبي - منتخب المغرب

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن تشكيله لمواجهة مالي في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

ويستمر تواجد أشرف حكيمي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي – نايف أكرد – جواد الياميق – أنس صلاح الدين

خط الوسط: نائل العيناوي – سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي

خط الهجوم: براهيم دياز – أيوب الكعبي – إسماعيل صيباري

فيما يتواجد أليو ديانج لاعب وسط الأهلي بين قلبي الدفاع في تشكيل مالي.

وجاء تشكيل مالي كالتالي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: وويو كوليبالي – عثمان كامارا – أليو ديانج – عبد الله ديابي – ناثان جاساما

خط الوسط: لاسانا كوليبالي – إيف بيسوما – مامادو دومبيا

خط الهجوم: لاسين سينايوكو – مامادو سانجاري

وتعادلت مالي مع زامبيا 1-1، بينما فاز المغرب على جزر القمر 2-0 في الجولة الأولى.

