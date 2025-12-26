أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر أمام أنجولا والقنوات الناقلة

حسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا، بالفوز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد أدرار في مدينة أجادير.

سجل محمد صلاح هدف اللقاء من ركلة جزاء.

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

ويلعب الفراعنة المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام أنجولا.

موعد مباراة مصر وأنجولا

تقام المباراة يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025

وتنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب على ملعب أدرار في مدينة أجادير.

وتذاع عبر قناة beIN Sports AFCON 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.

منتخب مصر كأس أمم إفريقيا موعد مباراة مصر
