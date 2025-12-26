منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا

نفى محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر ما تردد عن حديث محمد صلاح قائد المنتخب مع هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن ركلة جزاء الفراعنة في المباراة.

وقال مراد في تصريحات مرسلة للصحفيين: "محمد صلاح تبادل التحية والسلام مع مدرب جنوب إفريقيا ولم يتحدث معه عن أي أمور تتعلق بالمباراة. كل ما قيل غير ذلك لا أساس له من الصحة".

وكان هوجو بروس المدير الفني لجنوب إفريقيا قد قال في المؤتمر الصحفي: "لمدة 45 دقيقة عقدوا معنا اجتماعا فنيا وشرحوا فيه العديد من القوانين قبل البطولة، وماذا يحتسب كركلة جزاء أو لا، وماذا يحتسب كطرد أو لا".

وكشف "حتى محمد صلاح قال لي بعد المباراة أنها ليست ضربة جزاء. كان أمرًا سخيفًا أن تحتسب".

وتابع "على الناحية الأخرى قالوا لنا إذا امتد الذراع خارج الجسد فهي ضربة جزاء، وهذا ما حدث (مع ياسر إبراهيم) ولكن لم تحتسب".

وأصبح منتخب مصر أول المتأهلين لدور الـ 16 من أمم إفريقيا 2025 بالفوز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد أدرار في مدينة أجادير.

سجل محمد صلاح هدف اللقاء من ركلة جزاء.

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.

وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.