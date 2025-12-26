أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: لا أعلق على قرارات التحكيم.. وهذا سبب عدم مشاركة عبد المجيد

رفض حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر التعليق على قرارات الحكم في مباراة جنوب إفريقيا، وأوضح سبب عدم مشاركة حسام عبد المجيد.

وانتصر منتخب مصر على جنوب إفريقيا 1-0 وأصبح أول المتأهلين لدور الـ 16 من البطولة المقامة في المغرب.

وقال حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر في المؤتمر الصحفي: "في البداية أود تقديم الشكر الجماهير المغربية والعربية على مساندتهم لمنتخب مصر".

وتابع "منذ إجراء القرعة ونعلم مدى صعوبة مباراة جنوب إفريقيا كونه يمتلك إمكانات كبيرة، وواجهنا زيمبابوي كأننا نخوض نهائي بعدما تأخرنا وعدنا في النتيجة في النهاية، وهو ما تكرر اليوم بعد الطرد وخضنا شوط كامل ضد جنوب إفريقيا بنقص عددي".

وواصل "قرأنا المباراة منذ البداية ويبقى التوفيق عاملا حاسما، وحضرّت مع زملائي كل شيء بعد اللقاء الأول، واللاعبون نفذوا الأفكار التي طلبتها والتي تناسب مواجهة جنوب إفريقيا وغلقنا المساحات ضدهم وكنا قادرين قبل وبعد الطرد على صناعة الفرص".

وأكمل "كل الخطوط بدون ذكر أسماء كانوا على مستوى المسؤولية وفي قمة "الرجولة والجدعنة" وهذا ما توقعته منهم، ونسير في كل مباراة على خطى، وسعيد بأننا لا نلعب بشكل نمطي ونلعب وفقا لكل منافس".

وأوضح "اخترت 28 لاعبا أثق فيهم بشكل كبير جدا وأنا مقتنع بكل اللاعبين ومن يشارك، لم أضم 28 لاعبا "كمالة عدد"، وسنخوض بعد 48 ساعة لقاء آخر ضد أنجولا بكل جدية".

وردا على رأيه بشأن قرارات الحكم قال: "لا أعلق على قرارات التحكيم، ولعبنا 60 دقيقة في الشوط الثاني بنقص عددي وتقبلنا الوضع لأننا نحترم الحكام. ولا تعليق لدي على تصريحات مدرب جنوب إفريقيا، لأن الطرد كان من الممكن أن يقلب الطاولة علينا".

وواصل "ما يهمني هو إسعاد الشارع المصري لأنني منهم، وأتحمل كل الضغوط، ولا أفكر في نفسي وطالبت من اللاعبين إسعاد أهاليهم وهم الشعب المصري كله وليس عائلاتهم فقط".

واستدرك "الفوز بلقب أمم إفريقيا ليس سهلا خاصة بعد تطور الكرة واللاعبين الأفارقة، وأعتقد أن البطولات أصبحت أصعب عقب اكتسابهم الخبرات من الاحتراف عكس ما كان يحدث من 20 عاما، والمحترفون طوروا البطولة".

وكشف سبب عدم مشاركة حسام عبد المجيد قائلا: "حسام عبد المجيد كان من الممكن أن يشارك ضد جنوب إفريقيا، وأحييه على تركيزه ضد زيمبابوي وكل مباراة لها ظروفها، وغيابه ليس له علاقة بمستواه في أول مباراة".

وشارك عبد المجيد في الفوز على زيمبابوي في الجولة الأولى وجلس على مقاعد البدلاء في الثانية وعوضه رامي ربيعة.

وأردف "وضعت خطة لمباراة أنجولا قبل لقاء اليوم لكن لم أخبر بها زملائي في الجهاز الفني، وسأحاول الدفع بعناصر جديدة لأنها ستأتي بعد 48 ساعة من لقاء اليوم، وسنحاول تأكيد تصدرنا للمجموعة ونحضر أنفسنا للأدوار المقبلة".

وأتم عن إمكانية انتقال مرموش لتوتنام قائلا: "مرموش سيكون مكسب لأي نادي في الدوري الإنجليزي وأتمنى استمراره هناك، ولديه وكيله الذي سيناقشه حول مستقبله، ولا يوجد ما يشغله عن منتخب مصر في البطولة خاصة أنه تألق في المباراة الأولى".

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.

وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.