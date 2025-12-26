مران الزمالك – تصعيد مدافع الشباب.. وتدريبات بدنية قوية

اتخذ أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك قرارا بتصعيد علي عبد المجيد مدافع فريق الشباب 2006 للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بلدية المحلة في المباراة التي ستجمعهما عصر يوم الأحد المقبل في دور الـ 32 من كأس مصر.

أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة سموحة بكأس عاصمة مصر تدريبات استشفائية خلال المران في استاد الكلية الحربية تحت قيادة نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال.

وقرر الجهاز الفني تصعيد علي عبد المجيد مدافع فريق الشباب مواليد 2006 في ظل النقص العددي في صفوف الفريق بسبب المشاركات الدولية رفقة منتخباتهم.

وخاض اللاعبون المستبعدون والبدلاء من مباراة سموحة تدريبات بدنية قوية مع تقسيمهم لمجموعتين لخوض تدريبات خططية قبل التقسيمة الفنية في ختام المران.

وخسر الزمالك من خصمه سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عامصة مصر أمس الخميس.