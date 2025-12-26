مران الزمالك – تصعيد مدافع الشباب.. وتدريبات بدنية قوية

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 20:33

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

اتخذ أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك قرارا بتصعيد علي عبد المجيد مدافع فريق الشباب 2006 للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بلدية المحلة في المباراة التي ستجمعهما عصر يوم الأحد المقبل في دور الـ 32 من كأس مصر.

أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة سموحة بكأس عاصمة مصر تدريبات استشفائية خلال المران في استاد الكلية الحربية تحت قيادة نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال.

أخبار متعلقة:
مدرب سموحة: لدينا مشكلة في الإنهاء.. وهذا ما واجهناه في الشوط الثاني أمام الزمالك كأس عاصمة مصر - سموحة ينتصر على الزمالك بهدف حسام أشرف تقرير مغربي: بعد فسخ تعاقده مع الزمالك.. معالي يتمم تعاقده مع ناديه الجديد كرة طائرة - حسام عبد العزيز مدير فني لـ الزمالك

وقرر الجهاز الفني تصعيد علي عبد المجيد مدافع فريق الشباب مواليد 2006 في ظل النقص العددي في صفوف الفريق بسبب المشاركات الدولية رفقة منتخباتهم.

وخاض اللاعبون المستبعدون والبدلاء من مباراة سموحة تدريبات بدنية قوية مع تقسيمهم لمجموعتين لخوض تدريبات خططية قبل التقسيمة الفنية في ختام المران.

وخسر الزمالك من خصمه سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عامصة مصر أمس الخميس.

الزمالك أحمد عبد الرؤوف بلدية المحلة
نرشح لكم
كأس مصر – زد يفوز على جي ويتأهل لثمن النهائي كما كشف في الجول.. مودرن سبورت يعلن جهازه الفني الجديد بقيادة أحمد سامي آس: الأهلي متمسك بـ 5 ملايين يورو لترك حمزة عبد الكريم لبرشلونة كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية كأس مصر - بدون تقنية فيديو.. حمادة القلاوي حكم مباراة الأهلي ضد وي مدرب سموحة: لدينا مشكلة في الإنهاء.. وهذا ما واجهناه في الشوط الثاني أمام الزمالك مؤتمر عبد الرؤوف: لم تظهر شخصيتنا أمام سموحة.. وأراعي "عدم حرق الناشئين" خبر في الجول - اللاعب ووكيله موافقان.. الأهلي يقترب من ضم حامد حمدان
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر 49 دقيقة | أمم إفريقيا
صدق الركراكي 50 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – الركراكي: سيطرنا على مالي.. وعلينا الفوز لتصدر المجموعة ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - هاني يعتذر بعد تعرضه للطرد ضد جنوب إفريقيا ساعة | أمم إفريقيا
الفوز الأول في غياب برونو.. مانشستر يونايتد يتخطى نيوكاسل بصاروخية دورجو ساعة | الدوري الإنجليزي
آس: برشلونة يدرس ضم أكي لدعم الدفاع 2 ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا – ويليامز: لم نتوقع خطة مصر.. وهذا الشيء الوحيد الذي لم نفعله 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/articles/519979/مران-الزمالك-تصعيد-مدافع-الشباب-وتدريبات-بدنية-قوية