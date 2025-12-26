أمم إفريقيا - محمد حمدي: الفريق بأكمله كان نجما للتأهل للدور الـ 16

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 20:16

كتب : FilGoal

محمد حمدي - منتخب مصر

مدح محمد حمدي لاعب منتخب مصر زملائه بعد الفوز على جنوب إفريقيا.

وأصبح منتخب مصر أول المتأهلين لدور الـ 16 من أمم إفريقيا 2025 بالفوز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد أدرار في مدينة أجادير.

وقال محمد حمدي عبر قناة أون سبورت: "الفريق بأكمله كان نجما وأبارك للشعب المصري والحمد لله على الصعود للدور الـ 16".

وأضاف "الفريق بالكامل كان مركزا بشدة من أجل تحقيق الانتصار".

وأنهى حديثه قائلا: "أشكر الجمهور المغربي على الوقوف بجانبنا".

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

ولأول مرة يحقق منتخب مصر الفوز في أول مباراتين من دور المجموعات في أمم إفريقيا خارج أرضه منذ 2010.

وللمرة الخامسة على التوالي يتأهل منتخب مصر للأدوار الإقصائية من أمم إفريقيا معادلا أفضل سلسلة له بين 1994-2002.

ولم يخسر منتخب مصر في أمم إفريقيا عندما يسجل محمد صلاح بـ 7 انتصارات وتعادلين.

وأوقف منتخب مصر سلسلة لا خسارة جنوب إفريقيا في أمم إفريقيا بعد 7 مباريات (3 فوز و4 تعادل).

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.

وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.

أمم إفريقيا محمد حمدي مصر جنوب إفريقيا
