أمم إفريقيا – تريزيجيه: قاتلنا للدقيقة الأخيرة ضد جنوب إفريقيا.. وشكرا الشعب المغربي

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 20:08

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه لاعب مصر ضد زيمبابوي

شدد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر على صعوبة مواجهة جنوب إفريقيا.

وانتصر منتخب مصر بهدف دون رد وأصبح أول المتأهلين إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.

وقال "تريزيجيه" لقناة أون سبورت: "إن شاء الله نتمكن من إسعاد الشعب المصري دائما".

وأضاف "جنوب إفريقيا فريق قوي جدا لكن نحن منتخب مصر وقاتلنا للدقيقة الأخيرة وحصلنا على نقاط المباراة".

وأتم "أشكر الشعب المغربي على مساندتهم لنا".

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.

وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.

تريزيجيه أمم إفريقيا مصر جنوب إفريقيا
