أمم إفريقيا - خالد صبحي: حققنا الفوز الذي نريده أمام جنوب إفريقيا

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 20:03

كتب : FilGoal

خالد صبحي - منتخب مصر

أشاد خالد صبحي مدافع منتخب مصر على استبسال مدافعي الفريق خلال مواجهة جنوب إفريقيا في الفوز 1-0.

وانتصر منتخب مصر بهدف دون رد وأصبح أول المتأهلين إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.

وقال خالد صبحي عبر أون سبورت: "سنحصل على راحة مؤقتة وسنركز على المباراة المقبلة".

وأضاف "كان لابد أن نتعامل ببسالة أكثر بعد طرد هاني وفي النهاية حققنا الفوز الذي نريده".

وأتم "سعداء بالتواجد في المغرب ولا نشعر بأننا خارج مصر".

وتواجد صبحي على مقاعد البدلاء في أول مباراتين خلال البطولة.

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.

وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.

