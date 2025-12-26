أمم إفريقيا - إمام عاشور: لعبت كظهير من قبل.. ونفذت تعليمات حسام حسن

رفض إمام عاشور لاعب منتخب مصر اعتبار أنه واجه صعوبة في اللعب كظهير أيمن بعد طرد محمد هاني، في فوز الفراعنة على جنوب إفريقيا وضمان التأهل لدور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا.

وقال عاشور في تصريحاته لقنوات beIN Sports: "أحاول تقديم ما يطلبه المدرب أيا كان وقت مشاركتي".

وأضاف "لعبت في هذا المركز عدة مرات من قبل، هذه ثالث أو رابع مرة، والمدرب أخبرني بالمطلوب ونفذته".

وأكمل "كل اللاعبين ساندوني وخصوصا محمد صلاح ومحمد الشناوي".

وأصبح منتخب مصر أول المتأهلين لدور الـ 16 من أمم إفريقيا 2025 بالفوز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد أدرار في مدينة أجادير.

سجل محمد صلاح هدف اللقاء من ركلة جزاء.

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.

وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.