أمم إفريقيا - إمام عاشور: لعبت كظهير من قبل.. ونفذت تعليمات حسام حسن

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 19:49

كتب : FilGoal

إمام عاشور لاعب مصر ضد زيمبابوي

رفض إمام عاشور لاعب منتخب مصر اعتبار أنه واجه صعوبة في اللعب كظهير أيمن بعد طرد محمد هاني، في فوز الفراعنة على جنوب إفريقيا وضمان التأهل لدور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا.

وقال عاشور في تصريحاته لقنوات beIN Sports: "أحاول تقديم ما يطلبه المدرب أيا كان وقت مشاركتي".

وأضاف "لعبت في هذا المركز عدة مرات من قبل، هذه ثالث أو رابع مرة، والمدرب أخبرني بالمطلوب ونفذته".

وأكمل "كل اللاعبين ساندوني وخصوصا محمد صلاح ومحمد الشناوي".

وأصبح منتخب مصر أول المتأهلين لدور الـ 16 من أمم إفريقيا 2025 بالفوز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد أدرار في مدينة أجادير.

سجل محمد صلاح هدف اللقاء من ركلة جزاء.

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.

وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.

إمام عاشور منتخب مصر
نرشح لكم
اتحاد الكرة يشكر جماهير المغرب على مساندة منتخب مصر أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر أمام أنجولا والقنوات الناقلة منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: لا أعلق على قرارات التحكيم.. وهذا سبب عدم مشاركة عبد المجيد أمم إفريقيا - محمد حمدي: الفريق بأكمله كان نجما للتأهل للدور الـ 16 أمم إفريقيا – ياسر إبراهيم: تحدثنا معا بعد طرد محمد هاني وحققنا الفوز أمم إفريقيا - هوجو بروس: حتى محمد صلاح قال لي إنها ليست ركلة جزاء أمم إفريقيا – تريزيجيه: قاتلنا للدقيقة الأخيرة ضد جنوب إفريقيا.. وشكرا الشعب المغربي
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يشكر جماهير المغرب على مساندة منتخب مصر دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا - المغرب (0)-(0) مالي.. محاولة أولى 41 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) نيوكاسل.. جووووووووووووول 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نقطة 56 دقيقة | أمم إفريقيا
قائمة الأهلي - عودة الأساسيين ضد وي في كأس مصر ساعة | أمم إفريقيا
التشكيل - الكعبي أساسي وحكيمي بديل في المغرب.. وديانج يبدأ في دفاع مالي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر أمام أنجولا والقنوات الناقلة ساعة | أمم إفريقيا
منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 مباشر أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. في انتظار قرار الفيديو
/articles/519973/أمم-إفريقيا-إمام-عاشور-لعبت-كظهير-من-قبل-ونفذت-تعليمات-حسام-حسن