أمم إفريقيا - الشناوي: لست اللاعب الأفضل.. وفي النقص العددي يظهر الرجال

أبدى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر سعادته بفوز الفريق على جنوب إفريقيا وضمان التأهل لدور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا.

وقال الشناوي في تصريحاته لقنوات beIN Sports: "قدمنا أداء رائعا واللاعبين كانوا رجالا. أكملنا المباراة بـ 10 لاعبين وأشكر اللاعبين على جهودهم".

وأضاف "كل مباراة لها ظروفها ووقت النقص العددي هو وقت ظهور الرجال. لم أكن أفضل لاعب بل كل اللاعبين كانوا الأفضل".

وأكمل "أشكر اللاعبين والجهاز الفني وإدارة الاتحاد التي وفرت لنا كل شيء".

وفي المؤتمر الصحفي قال: "سعيد بجائزة رجل المباراة، فهي تتويج لمجهود الفريق بالكامل".

وأضاف "أشكر كل الجماهير المصرية و المغربية علي مساندتنا".

وأكمل "أحترم كل الآراء وهي جزء من اللعبة، وأشكر الجهاز الفني علي الدعم والثقة، والمنافسة بيننا في حراسة المرمى منافسة شريفة، وكلنا واحد".

وأصبح منتخب مصر أول المتأهلين لدور الـ 16 من أمم إفريقيا 2025 بالفوز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد أدرار في مدينة أجادير.

سجل محمد صلاح هدف اللقاء من ركلة جزاء.

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.

وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.