أمم إفريقيا – صلاح: كانت لدينا خطة جيدة ضد جنوب إفريقيا

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 19:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

أشاد محمد صلاح لاعب منتخب مصر بخطة الفريق ضد جنوب إفريقيا.

وأصبح منتخب مصر أول المتأهلين لدور الـ 16 من أمم إفريقيا 2025 بالفوز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد أدرار في مدينة أجادير.

وقال صلاح لـ بي إن سبورتس: "كانت لدينا خطة جيدة وحققنا الـ 3 نقاط وهذا هو الأهم".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - اللوائح توضح.. لماذا لم تُحتسب ركلة جزاء على ياسر إبراهيم أمام جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - صلاح يتقدم لـ مصر ضد جنوب إفريقيا ويتخطى أحمد حسن أمم إفريقيا - صلاح يعادل حسام حسن وتريزيجيه ثالثا بقائمة الأكثر مشاركة بالبطولة أمم إفريقيا - نجم أنجولا: سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر تساعدنا على التأهل

وأتم "الملعب كان ممتلئا وفخور باللعب وسط الجماهير المغربية ونأمل أن نمضي قدما هكذا".

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.

وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.

أمم إفريقيا محمد صلاح مصر جنوب إفريقيا
نرشح لكم
اتحاد الكرة يشكر جماهير المغرب على مساندة منتخب مصر مباشر أمم إفريقيا - المغرب (0)-(0) مالي.. محاولة أولى نقطة قائمة الأهلي - عودة الأساسيين ضد وي في كأس مصر التشكيل - الكعبي أساسي وحكيمي بديل في المغرب.. وديانج يبدأ في دفاع مالي أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر أمام أنجولا والقنوات الناقلة منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: لا أعلق على قرارات التحكيم.. وهذا سبب عدم مشاركة عبد المجيد
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يشكر جماهير المغرب على مساندة منتخب مصر دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا - المغرب (0)-(0) مالي.. محاولة أولى 41 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) نيوكاسل.. جووووووووووووول 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نقطة 56 دقيقة | أمم إفريقيا
قائمة الأهلي - عودة الأساسيين ضد وي في كأس مصر ساعة | أمم إفريقيا
التشكيل - الكعبي أساسي وحكيمي بديل في المغرب.. وديانج يبدأ في دفاع مالي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر أمام أنجولا والقنوات الناقلة ساعة | أمم إفريقيا
منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 مباشر أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. في انتظار قرار الفيديو
/articles/519971/أمم-إفريقيا-صلاح-كانت-لدينا-خطة-جيدة-ضد-جنوب-إفريقيا