أمم إفريقيا - اللوائح توضح.. لماذا لم تُحتسب ركلة جزاء على ياسر إبراهيم أمام جنوب إفريقيا
الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 19:35
كتب : FilGoal
كاد الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا أن يحبس أنفاس المصريين في حال احتسب ركلة جزاء لجنوب إفريقيا ضد مصر في الدقيقة 90 بداعي وجود لمسة يد على ياسر إبراهيم.
منتخب مصر انتصر بهدف دون رد بتوقيع محمد صلاح وتأهل لدور الـ 16 من أمم إفريقيا كأول المتأهلين.
وفي الدقيقة 89 احتسب الحكم خطأ على حدود منطقة الجزاء لصالح جنوب إفريقيا بداعي وجود لمسة يد على ياسر إبراهيم.
الحكم انتظر قرار تقنية الفيديو لوجود شك في لمسة اليد داخل منطقة الجزاء.
وعاد الحكم لمطالعة اللقطة بنفسه واستمر الأمر ما يقارب 3 دقائق وعاد لأرض الملعب رافضا احتساب ركلة جزاء للأولاد.
فلماذا لم تُحتسب ركلة جزاء على ياسر؟ نص اللائحة يقول
"إذا كان اللاعب يسقط وكانت يده/ذراعه بين جسده والأرض ليستند عليها، وارتطمت الكرة بتلك اليد/الذراع، يُعتبر هذا وضعًا طبيعيًا ولا يُعدّ مخالفة لمس الكرة باليد. في هذه الحالة، لا تُحتسب ركلة جزاء، لأن اليد/الذراع ليست في وضع متعمد أو غير طبيعي".
سجل محمد صلاح هدف اللقاء من ركلة جزاء.
منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019.
كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.
video:1
🥅🇪🇬 محمد صلاح يفتتح التسجيل للمنتخب المصري من علامة الجزاء#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر | #جنوب_إفريقيا pic.twitter.com/fripjVdvmO— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 26, 2025
الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.
وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.
وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.