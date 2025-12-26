انتهت أمم إفريقيا - زامبيا (0)-(0) جزر القمر
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زامبيا ضد جزر القمر في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.
-----------------------------------------
انتهت
ق 81: رأسية خطيرة من فايز سليماني لاعب جزر القمر علت المرمى قليلا.
مباراة متوازنة
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 21: إلغاء الهدف بسبب وجود مخالفة قبل تسجيل الهدف.
ق 19: جوووووول مزياني ماوليدا بعد تسديد الكرة في المرمى الخالي.
ق 8: مدافع زامبيا ينقذ مرماه من هدف محقق.
انطلاق المباراة
بداية المباراة قليل
