أصبح منتخب مصر أول المتأهلين لدور الـ 16 من أمم إفريقيا 2025 بالفوز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد أدرار في مدينة أجادير.

سجل محمد صلاح هدف اللقاء من ركلة جزاء.

بصورة أحمد السقا وأحمد عيد في فيلم "أفريكانو" لجماهير جنوب إفريقيا بـ "قطعناكم في بوركينا فاسو"، سنكرر نفس الجملة مجددا بـ "قطعناكم في المغرب".

قطعناكم فى بوركينا فاسو، ايچيبت تو زيرو #مصر #جنوب_افريقيا

منتخب مصر حقق فوزه الأول على جنوب إفريقيا من 2006، منذ ذلك الحين واجهنا الأولاد في 4 مباريات خسرنا 3 وتعادلنا في 1 منها التوديع من ثمن نهائي 2019، واليوم كسرنا السلسلة.

كما حصل منتخب مصر على ثأره من هوجو بروس الذي طالما تفاخر بتحقيق أمم إفريقيا 2017 على حساب الفراعنة.

ولأول مرة يحقق منتخب مصر الفوز في أول مباراتين من دور المجموعات في أمم إفريقيا خارج أرضه منذ 2010.

وللمرة الخامسة على التوالي يتأهل منتخب مصر للأدوار الإقصائية من أمم إفريقيا معادلا أفضل سلسلة له بين 1994-2002.

ولم يخسر منتخب مصر في أمم إفريقيا عندما يسجل محمد صلاح بـ 7 انتصارات وتعادلين.

وأوقف منتخب مصر سلسلة لا خسارة جنوب إفريقيا في أمم إفريقيا بعد 7 مباريات (3 فوز و4 تعادل).

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 6 نقاط في الصدارة وضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 16، وتوقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط ويليها أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر مع أنجولا في مباراة تحصيل حاصل يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة.

وينتظر منتخب مصر في ثمن النهائي مواجهة المتأهل من ثالث المجموعة الأولى والثالثة والرابعة.

التشكيل

بدأ حسام حسن بمحمد صلاح وعمر مرموش في الهجوم بخطة 4-4-2، فيما بدأ أحمد سيد "زيزو" على اليمين في الوسط.

وتواجد رامي ربيعة في الدفاع بدلا من حسام عبد المجيد بجوار ياسر إبراهيم.

Image

في المقابل أجرى هوجو بروس المدير الفني ثالينتي مباثا وتسيبانج موريمي على حساب موهاو نكوتا وسيفو مبولي.

Image

وصف المباراة

بدأ منتخب مصر اللقاء بشكل قوي لكن دون خطورة محققة لكن مع سيطرة واستحواذ.

وفي الدقيقة 11 أرسل محمد هاني عرضية أرضية لكنها كانت أسرع من صلاح الذي كان في مواجهة المرمى.

وفي الدقيقة 19 أشهر الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا أول بطاقة صفراء لصالح تيبوهو موكوينا بعد تدخله بعرقلة من الخلف على مرموش المنطلق صوب منطقة الجزاء.

مرموش سدد الركلة الحرة من على حدود منطقة الجزاء ومرت كرته بجوار القائم الأيمن لويليامز في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 29 استخلص لايل فوستر كرة من ياسر إبراهيم داخل الـ18 وسدد كرة سهلة في يد الشناوي.

وتحصل محمد هاني على بطاقة صفراء في الدقيقة 30.

جاءت العاصفة

وهدأت أحداث المباراة بعض الشيء، لتشتعل في الدقيقة 40.

صلاح داخل منطقة الجزاء تعرض لضربة في الوجه من خولسيو موادو مدافع جنوب إفريقيا.

الحكم عاد لمطالعة تقنية الفيديو وعاد لأرض الملعب محتسبا ركلة جزاء لصالح منتخب مصر.

وفي الدقيقة 43 أشهر الحكم بطاقة صفراء لفوستر وموادو بداعي الاعتراض.

صلاح واجه ويليامز في موقف 1 ضد 1 وسدد في منتصف المرمى مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 45.

ووصل صلاح لهدفه رقم 63 مع منتخب مصر في جميع المسابقات وأًصبح على بعد 5 أهداف من معادلة رقم حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

وسجل قائد منتخب مصر هدفه التاسع في أمم إفريقيا خلال 21 مباراة.

وبذلك أصبح صلاح في المركز الثالث بترتيب هدافي منتخب مصر في أمم إفريقيا متفوقا على أحمد حسن صاحب الـ 8 أهداف.

وبات صلاح أول لاعب يسجل هدفا من ركلة جزاء في نسخة 2025 من أمم إفريقيا بعدما أهدر سفيان رحيمي للمغرب والبلال توريه لمالي.

وأصبح منتخب مصر ثاني أكثر منتخب تسجيلا للأهداف من ركلات جزاء بالتساوي مع نيجيريا برصيد 13 هدفا وخلف غانا (14 هدفا) في أمم إفريقيا.

فرحة منتخب مصر لم تكتمل إذ تعرض محمد هاني للطرد لحصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل قوي على موكوينا في منتصف الملعب في الدقيقة 45+2.

وأصبح محمد هاني رابع لاعب يتعرض للطرد في أمم إفريقيا بعد إبراهيم حسن ومدحت عبد الهادي ومحمد حمدي.

شوط أول انتهى بتقدم مصر بهدف دون رد و10 لاعبين سيكملون اللقاء.

الشوط الثاني

أجرى حسام حسن أول تغيير بمشاركة إمام عاشور بدلا من عمر مرموش.

إمام بدأ في مركز الظهير الأيمن لتعويض طرد هاني، فيما أصبح صلاح مهاجما وحيدا في منتخب مصر لتصبح الخطة 4-4-1.

سيطر لاعبو جنوب إفريقيا على الكرة في بداية الشوط الثاني بحثا عن التعادل ومحاولة لاستغلال النقص العددي المصري.

وبدأ موريبي وموديبا الاعتماد على التسديدات من خارج الـ 18 لكن دون خطورة محققة على الشناوي.

وفي الدقيقة 57 توغل تريزيجيه في مرتدة سريعة وسدد كرة ارتطمت بالمدافع ووصلت سهلة لويليامز حارس جنوب إفريقيا.

بعد دقيقة تمريرة خاطئة كادت أن تسبب في انفراد تام لفوستر لكن الشناوي خرج في الوقت المناسب وأبعد الكرة.

وفي الدقيقة 59 تحصل تريزيجيه على خطأ على حدود منطقة الجزاء، ومرر سريعا عوضا عن الانتظار لزيزو الذي مرر لصلاح وأرسل الأخير بينية لإمام الذي أطلق تسديدة أبعدها ويليامز بقوة.

وشارك شارلز موفوكينج بدلا من أبوليس في الدقيقة 69 لتنشيط هجوم الأولاد.

وأطلق موكوينا تسديدة قوية علت عارضة الشناوي بعدها مباشرة في محاولة لتهديد مرمى مصر.

وفي الدقيقة 74 سدد موداو كرة قوية من داخل الـ 18 أبعدها الشناوي ببراعة.

وأجرى بروس تغييرا ثالثا بمشاركة إيفادنس ماكجوبا في الهجوم بدلا سفيسيلو سيثول لاعب الوسط لزيادة عدد المهاجمين.

وفي الدقيقة 76 من مرتدة حاول مروان عطية التسديد من خارج الـ 18 لكن كرته علت العارضة.

وتألق الشناوي مجددا في التصدي لفرصة موديبا الذي سدد كرة سهلة داخل الـ 18.

وأجرى حسام حسن تغييرين دفاعيين بمشاركة محمد شحاتة ومهند لاشين بدلا من تريزيجيه وزيزو في الدقيقة 80.

وشارك إلياس مواكونا في محاولة أخيرة من بروس هجوميا في الدقيقة 81.

في الدقائق الأخيرة استبسل دفاع منتخب مصر في الثلث الدفاعي للحفاظ على التقدم.

وفي الدقيقة 88 احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة بداعي وجود لمسة يد على ياسر إبراهيم على حدود منطقة الجزاء.

وأجرى حسام حسن تغييرا أخيرا بمشاركة أسامة فيصل بدلا من محمد صلاح في الدقيقة 89.

الحكم احتسب 7 دقائق وقتا بدلا من الضائع وعاد لتقنية الفيديو وفي الدقيقة 90+3 عاد لتقنية الفيديو ورفض احتساب ركلة جزاء لجنوب إفريقيا.

ومنع الشناوي في الدقيقة 90+7 فرصة محققة من نجيزانا.

وفي الدقيقة 90+10 حاول شحاتة بتسديدة جاءت سهلة في يد الحارس، وفي الدقيقة 90+12 سدد موديبا كرة مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي بسلام، لتنتهي المباراة بفوز مصر والتأهل لدور الـ 16.

منتخب مصر أمم إفريقيا جنوب إفريقيا
