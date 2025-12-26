أمم إفريقيا – التشكيل.. مشنجاما يقود هجوم حزر القمر وداكا أساسي مع زامبيا

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 18:44

كتب : FilGoal

مامادو سانجاري - مالي - زامبيا

أعلن ستيفانو كوزين المدير الفني لمنتخب جزر القمر التشكيل الأساسي لفريقه ضد زامبيا.

ويواجه جزر القمر منافسه زامبيا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

ويقود يوسف مشنجاما هجوم جزر القمر.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: يانيك باندور

الدفاع: عبد الحكيم عبد الله – كينان تويبيبو – أحمد صويلحي – إسماعيل بورا

الوسط: سعيد باكاري – ياسين برهان – زايدو يوسف – مزيان ماوليدا

الهجوم: يوسف مشنجاما – رفيقي سعيد

وعلى الجانب الآخر أعلن موسيس سيشون المدير الفني لمنتخب زامبيا تشكيل فريقه.

ويلعب باتسون داكا صاحب اللقطة الشهيرة في المباراة الماضية ضد مالي بشكل أساسي.

وكان داكا قد احتفل بعد هدفه وسقط على رقبته بشكل صعب قبل أن يكمل اللقاء بشكل طبيعي.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

الحارس: ويلارد موازانا

الدفاع: لوبامبو موسوندا – دومينيك شاندا – بينسون ساكالا – ماتيوس باندا

الوسط: أوين تيمبو – فاشون ساكالا – ديفيد سيموكوندا – لاميك باندا

الهجوم: باتسون داكا – كينجس كانجوا

أمم إفريقيا جزر القمر زامبيا
