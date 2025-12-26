جوميز كسر السلسة.. الفتح يفوز على أهلي جدة بعد 10 مباريات دون انتصار

عاد فريق الفتح لطريق الانتصارات بعد الفوز على أهلي جدة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وأحرز ماتياس فارجاس ثنائية الفتح، بينما سجل فالنتين أتانجانا إدوا هدف أهلي جدة الوحيد.

وظل الفتح دون فوز لمدة 10 مباريات ضد أهلي جدة إذ خسر 4 مرات وتعادل في 6 آخرين حتى تمكن البرتغالي جوزيه جوميز من إنهاء هذه السلسلة.

وافتتح إدوا النتيجة لصالح أهلي جدة في الدقيقة 22 من صناعة روجير إيبانييز.

وتعادل فارجاس في الدقيقة 43 من صناعة مروان سعدني، ثم أحرز هدف التقدم في الدقيقة 47 من صناعة مراد باتنا.

وخسر الفتح 3 مباريات متتالية قبل هذا اللقاء بواقع مباراتين في الدوري ولقاء في كأس خادم الحرمين الشريفين.

بينما تلقى أهلي جدة الهزيمة الأولى له في بطولة الدوري خلال الموسم الجاري بعدما انتصر في 5 وتعادل في 4 آخرين.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفتح للنقطة الثامنة في المركز 14 في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما تجمد رصيد أهلي جدة عند النقطة 19 في المركز الرابع.