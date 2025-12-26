أمم إفريقيا - صلاح يتقدم لـ مصر ضد جنوب إفريقيا ويتخطى أحمد حسن

تقدم محمد صلاح قائد منتخب مصر بالهدف الأول ضد جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب إفريقيا في ملعب أدرار لحساب المجموعة الثانية.

وسجل صلاح هدف منتخب مصر من ركلة جزاء التي تحصل عليها بنفسه في الدقيقة 45.

ووصل صلاح لهدفه رقم 63 مع منتخب مصر في جميع المسابقات وأًصبح على بعد 5 أهداف من معادلة رقم حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

وسجل قائد منتخب مصر هدفه التاسع في أمم إفريقيا خلال 21 مباراة.

وبذلك أصبح صلاح في المركز الثالث بترتيب هدافي منتخب مصر في أمم إفريقيا متفوقا على أحمد حسن صاحب الـ 8 أهداف.

ويسبق صلاح فقط كل من حسام حسن بـ 11 هدفا وحسن الشاذلي بـ 13 هدفا.

وبات صلاح أول لاعب يسجل هدفا من ركلة جزاء في نسخة 2025 من أمم إفريقيا بعدما أهدر سفيان رحيمي للمغرب والبلال توريه لمالي.

وأصبح منتخب مصر ثاني أكثر منتخب تسجيلا للأهداف من ركلات جزاء بالتساوي مع نيجيريا برصيد 13 هدفا وخلف غانا (14 هدفا) في أمم إفريقيا.

وكان منتخب مصر قد فاز على زيمبابوي في الجولة الأولى بنتيجة 2-1 من توقيع محمد صلاح وعمر مرموش.