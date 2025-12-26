أمم إفريقيا - صلاح يعادل حسام حسن وتريزيجيه ثالثا بقائمة الأكثر مشاركة بالبطولة

عادل محمد صلاح قائد منتخب مصر رقم حسام حسن في عدد المشاركات في أمم إفريقيا تاريخيا.

ويبدأ صلاح أساسيا في مواجهة جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من أمم إفريقيا 2025 بمرحلة المجموعات.

ووصل صلاح للمباراة رقم 21 في أمم إفريقيا بدءا من نسخة 2017.

وعادل صلاح رقم حسام حسن المدير الفني الحالي للمنتخب وهداف منتخب مصر التاريخي برصيد 21 مباراة في المركز الخامس.

ووصل محمود حسن "تريزيجيه" للمباراة رقم 23 في أمم إفريقيا وانفرد في المركز الثالث ضمن قائمة أكثر اللاعبين المشاركة في أمم إفريقيا.

وجاءت قائمة أكثر اللاعبين المصريين مشاركة في أمم إفريقيا

1 أحمد حسن – 32 مباراة

2 عصام الحضري – 28 مباراة

3 محمود حسن "تريزيجيه" – 23 مباراة

4 أحمد فتحي – 22 مباراة

4 عبد الظاهر السقا – 22 مباراة

5 محمد صلاح – 21 مباراة

5 حسام حسن – 21 مباراة

وبدأ منتخب مصر المشوار بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى بفضل هدفي عمر مرموش ومحمد صلاح.

ويعد الغاني أندري أيو الأكثر مشاركة في المباريات في تاريخ البطولة برصيد 36 مباراة.