مؤتمر جوارديولا: انتصرنا في 7 مباريات متتالية لكننا لسنا في وضع جيد

شرح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي سبب أنه لا يرى فريقه في وضع جيد رغم الانتصار في 7 مباريات متتالية.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه نوتنجهام فورست في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "رودري أصبحت حالته أفضل بكثير وسنرى مدى جاهزيته، لكن جيريمي دوكو وجون ستونز لا يزالان غير جاهزين وسيعودان قريبا".

وأضاف "اللاعبون خرجوا إلى رحلات قصيرة مع عائلاتهم حتى ينفصلوا قليلا عن كرة القدم لكنهم كانوا منضبطين بشكل لا يصدق".

وتابع "انتصرنا في 7 مباريات متتالية لكننا لسنا في وضع جيد، أفضل وضع هو أن تكون في الصدارة، نوتنجهام دائما فريق صعب خاصة في هذه الفترة".

وشدد "أفضل أن أكون متقدما في جدول الترتيب بـ 10 نقاط، لكن أرسنال يقدم أداء جيدا جدا، نسير مباراة بمباراة ونرى ما سيحدث".

وأنهى حديثه قائلا: "أي شيء يمكن أن يحدث في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة ويبتعد بفارق تقطتين عن أرسنال المتصدر.

بينما يأتي نوتنجهام فورست في المركز الـ 17 برصيد 18 نقطة.