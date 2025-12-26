أمم إفريقيا - نجم أنجولا: سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر تساعدنا على التأهل

شدد فريدي لاعب منتخب أنجولا على ان فريقه سيبذل قصارى جهده لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر.

ويلعب منتخب أنجولا أمام منتخب مصر يوم الإثنين المقبل ضمن ختام دور المجموعات لكأس أفريقيا.

وقال فريدي لاعب منتخب أنجولا عبر بي إن سبورتس: "بدأنا المباراة بشكل جيد، وتقدمنا في النتيجة أمام زيمبابوي، لكننا استقبلنا هدفا قبل نهاية الشوط الأول"

وأضاف "استعدنا السيطرة على المباراة مع بداية الشوط الثاني، وأهدرنا عدد من الفرض كان من الممكن أن تمنحنا النقاط الثلاث".

وأتم "سنقدم أفضل ما لدينا أمام مصر بالمباراة المقبلة، وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في التأهل للدور المقبل".

وحصل فريدي على جائزة رجل مباراة أنجولا ضد زيمبابوي التي انتهت بالتعادل 1-1.

ويتقاسم منتخبي مصر وجنوب إفريقيا صدارة ترتيب المجموعة الثانية بصريد 3 نقاط لكل منهما قبل مباراتهما اليوم.

فيما حصد منتخبي أنجولا وزيمبابوي النقطة الأولى في البطولة بعد خسارتهما بالجولة الأولى.