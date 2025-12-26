مباشر أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. في انتظار قرار الفيديو

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 16:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - جنوب إفريقيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا.

ويتصدر منتخبا مصر وجنوب إفريقيا الترتيب برصيد 3 نقاط.

وتعادلت أنجولا مع زيمبابوي بهدف لكل فريق في افتتاح مباريات الجولة الثانية.

ق 90: مشاركة أسامة فيصل بدلا من محمد صلاح في آخر تغيير لمنتخب مصر

ق 89: الحكم ينتظر قرار الفيديو بداعي وجود لمسة يد على ياسر إبرهيم

ق 78: موكوينا يتحصل على كرة في مواجهة الشناوي داخل الـ 18 ويسدد كرة يتصدى لها الشناوي

ق 76: تسديدة مروان عطية تعلو العارضة

ق 74: الشناوي يتألق في التصدي لتصويبة موداو من داخل الـ 18

ق 69: تغيير هجومي لجنوب إفريقيا

ق 59: فرصة لإمام عاشور ترتطم

ق 58: مرتدة من تريزيجيه لكن تسديدته ترتطم بالمدافع وتصل سهلة للحارس

ق 56: تسديدة من موريبي سهلة في الشناوي

ق 46: مشاركة إمام عاشور بدلا من مرموش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: بطاقة حمراء لمحمد هاني لحصوله على بطاقة صفراء ثانية

ق 45: جوووووووول أوووووووول.. صلاح يسجل من ركلة جزاء الأول لمنتخب مصر

ق 43: ركلة جزااااء لمنتخب مصر

ق 40: الحكم يعود لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ لصلاح لتعرضه لضربة بالمرفق من مدافع جنوب إفريقيا

ق 29: فوستر يستخلص الكرة أمام ياسر إبراهيم ويسدد كرة سهلة في يد الشناوي

ق 22: فرصة من ركلة حرة مباشرة من مرموش تمر بمحاذاة القائم الأيمن لويليامز

ق 19: انطلاق من مرموش صوب منطقة الجزاء وعرقلة من موكوينا قبل منطقة الجزاء والحكم يشهر بطاقة صفراء

ق 11: عرضية من محمد هاني أمام المرمى لكنها أسرع من صلاح

بداية اللقاء

