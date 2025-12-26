انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 16:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا.
ويتصدر منتخبا مصر وجنوب إفريقيا الترتيب برصيد 3 نقاط.
وتعادلت أنجولا مع زيمبابوي بهدف لكل فريق في افتتاح مباريات الجولة الثانية.
انتهت
ق 90: مشاركة أسامة فيصل بدلا من محمد صلاح في آخر تغيير لمنتخب مصر
ق 89: الحكم ينتظر قرار الفيديو بداعي وجود لمسة يد على ياسر إبرهيم
ق 78: موكوينا يتحصل على كرة في مواجهة الشناوي داخل الـ 18 ويسدد كرة يتصدى لها الشناوي
ق 76: تسديدة مروان عطية تعلو العارضة
ق 74: الشناوي يتألق في التصدي لتصويبة موداو من داخل الـ 18
ق 69: تغيير هجومي لجنوب إفريقيا
ق 59: فرصة لإمام عاشور ترتطم
ق 58: مرتدة من تريزيجيه لكن تسديدته ترتطم بالمدافع وتصل سهلة للحارس
ق 56: تسديدة من موريبي سهلة في الشناوي
ق 46: مشاركة إمام عاشور بدلا من مرموش
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+3: بطاقة حمراء لمحمد هاني لحصوله على بطاقة صفراء ثانية
ق 45: جوووووووول أوووووووول.. صلاح يسجل من ركلة جزاء الأول لمنتخب مصر
ق 43: ركلة جزااااء لمنتخب مصر
ق 40: الحكم يعود لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ لصلاح لتعرضه لضربة بالمرفق من مدافع جنوب إفريقيا
ق 29: فوستر يستخلص الكرة أمام ياسر إبراهيم ويسدد كرة سهلة في يد الشناوي
ق 22: فرصة من ركلة حرة مباشرة من مرموش تمر بمحاذاة القائم الأيمن لويليامز
ق 19: انطلاق من مرموش صوب منطقة الجزاء وعرقلة من موكوينا قبل منطقة الجزاء والحكم يشهر بطاقة صفراء
ق 11: عرضية من محمد هاني أمام المرمى لكنها أسرع من صلاح
بداية اللقاء